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Nijerya'ya Gidemediği için Ortalığı Birbirine Kattı

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Nijerya’ya gidemediği için sinirlendiği gerekçesiyle sorun yaratan zanlı Jesugbotem Ayomide Oladapo mahkeme huzuruna çıkarıldı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
Nijerya'ya Gidemediği için Ortalığı Birbirine Kattı

Nijerya’ya gidemediği için sinirlendiği gerekçesi ortalığı birbirine katan zanlı Jesugbotem Ayomide Oladapo mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Nazmi Doğan, olguları aktardı. Polis, 18 Mart 2023 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Hamitköy’de sakin Jesugbotem Ayomide Oladapo’nun (E-24) ülkesi olan Nijerya’ya gidemediği için sinirlendiği gerekçesi ile Lefkoşa'da bulunan bir okul kafeteryasının her biri 200x100 cm ebatlarından oluşan elektronik açılır kapının tek bölümünü ayağı ile kasten ve kanunsuz olarak defalarca vurup yerinden kapı üzerinde bulunan kapı pervazı ile birlikte sökülmesini sağlayıp kasti hasara uğrattığını söyledi.

Polis, zanlının daha sonra okulun güney kısmında bulunan üniversiteye ait laboratuvarların olduğu binaya koşarak  her biri 200x100 cm ebatlarından oluşan elektronik açılır kapanır kapının her iki bölümünü kasten ve kanunsuz olarak yumruk vurup kasti hasara uğrattığı esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

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