Nijerya'yı saran salgın: Kolera

Ülkede Kovid-19'un ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının tespit edilmesinin ardından günlük vakalarda artış yaşanırken, 7 ayda 800'den fazla kişi de kolera salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'un ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının tespit edilmesinin ardından günlük vakalarda artış yaşanırken, 7 ayda 800'den fazla kişi de kolera salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Chikwe İhekweazu, yaptığı açıklamada, Ocak'tan bu yana kolera salgınının ülkede yayılmaya devam ettiğini belirtti.

İhekweazu, ülkenin başkenti Abuja'nın yanı sıra 22 eyalette 1 Ocak-1 Ağustos döneminde 31 bin 425 kolera teşhisi konulduğunu belirterek, 816 kişinin ise salgından yaşamını yitirdiğini aktardı.

Kolera salgını, ülkenin kuzey bölgelerinde daha fazla görülürken; Kano eyaletinde 186 kişi, Kebbi eyaletinde 146, Katsina eyaletinde 75 kişi, başkent Abuja'da 65, Bauchi eyaletinde 37 ve Zamfara eyaletinde 30 kişi kolera nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19'dan daha fazla can alıyor

Sağlık Uzmanı Dr. Musa Sufi Abdullahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "vibrio cholerae" adlı bir bakterinin neden olduğu koleranın, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olduğunu belirtti.

Koleranın şiddetli ishale ve vücutta su kaybına neden olduğuna işaret eden Abdullahi, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilen tehlikeli hastalıklarından biri olduğunu söyledi.

Abdullahi, koleranın halk sağlığı için küresel bir tehdit olmaya devam ettiğinin altını çizerek, "Hastalık en çok sanitasyonun yetersiz olduğu yerlerde, kalabalık ortamlarda, savaş bölgelerinde ve kıtlık sırasında görülüyor." dedi.

Doktor Abdullahi, ülkede kısa sürede koleranın Kovid-19'dan daha fazla can aldığını kaydetti.

Seller nedeniyle koleranın daha fazla yayılma ihtimali oluyor

Abdullahi, salgına karşı yapılan çeşitli kampanyalara rağmen ülkede salgının halk sağlığını tehdit etmeye devam ettiğinin altını çizdi.

Nijerya'da her sene kolera salgını yaşandığına ancak bu yıl daha fazla olduğuna dikkati çeken Abdullahi, şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle koleranın ülkenin diğer eyaletlerinde daha fazla yayılma ihtimali olduğunu bildirdi.

Abdullahi, "Salgının görüldüğü yerlere bakıldığında genel olarak hijyen sorunu yaşanıyor. İnsanlar, çöplerini atılması gereken yerler yerine nehirlere ya da akan suların bulunduğu yerlerde atıyor." ifadesini kullandı.

Ülkede kolera salgınının meyve ya da sebze üzerinden de yayıldığına işaret eden Abdullahi, "Genelde manavlar, meyve ve sebzeleri yıkamak için temiz suyu kullanmıyor, bunlar da koleraya sebep oluyor." diye konuştu.

Salgınla mücadele kapsamında "çevreyi temiz tutma" çağrısı

Abdullahi, koleranın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirterek, salgınla mücadele kapsamında "çevrenin temiz tutulması" çağrısında buldu.

Vatandaşların el yıkama gibi temizlik alışkanlıklarına önem vermeleri gerektiğini vurgulayan Abdullahi, hükümete de "her evde tuvalet inşa etme zorunluluğu getirmesi" çağrısı yaptı.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.