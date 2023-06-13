Nikah törenine giderken tutuklandı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emin Günal, olguları aktardı.
Polis, zanlının Sarhoşluk, Rahatsızlık ve İthale-i lisanda bulunmak suçundan methaldar olduğunu belirtti.
Polis, 12.06.2023 tarihinde 14.30’da zanlının umumi bir yer olan Karayolları Dairesi’nin önünde 58 promil alkol etkisi altında Sarhoşluk, Rahatsızlık ve İthale-i lisanda bulunup tutuklandığını anlattı.
Polis, zanlının TC Elçiliğine nikahına giderken trafik sıkıştığı için İthale-i lisanda bulunduğunu söyledi.
Polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
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