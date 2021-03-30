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Nike insan kanı içeren 666 çift ayakkabıyla ilgisinin olmadığını açıkladı

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Dünyaca ünlü ayakkabı markası Nike'ın, tartışma yaratan "Şeytan Ayakkabılarıyla" ilgisi olmadığı bildirildi.
Nike insan kanı içeren 666 çift ayakkabıyla ilgisinin olmadığını açıkladı

Dünyaca ünlü ayakkabı markası Nike'ın, tartışma yaratan "Şeytan Ayakkabılarıyla" ilgisi olmadığı bildirildi.

Çevrimiçi ortamda dikkat çeken etkinlikler düzenleyen bağımsız bir ekip, "Şeytan Ayakkabısı" isimli bir ayakkabı modeli tasarlamış ve modelin tanıtımı sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Ayakkabıyı ABD merkezli MSCHF (İngilizce'de haylaz anlamına gelen mischief'in kısaltması) adlı ekibin rapçi Lil Nas X'le birlikte tasarladığı aktarılmıştı.

"Bir damla insan kanı" içerdiği öne sürülen ayakkabıların, ünlü ayakkabı markası Nike'ın Air Max '97 modelinden esinlendiği düşünülüyor.

Sosyal medyadaki tanıtım görsellerinde Nike logosu görülmesi de bazı kullanıcıların ayakkabıları ünlü markanın tasarladığını düşünmesine sebep oldu.

Donald Trump'a desteğiyle bilinen siyasetçi Mark Burns, "Nike ve Lil Nas X'in, 666 ve bir damla insan kanıyla tasarladığı satanist ayakkabılar, biz Hristiyanların Kutsal Ruh'un Sesi'yle savaşmaya hazırlanmasının sebebi. Bu kötülük ve sapkınlık. Hristiyanlar buna karşı çıksın diye dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ancak NBC'ye konuşan Nike yetkilileri, söz konusu ayakkabılarla herhangi bir ilgilerinin olmadığını söyledi. "Little Nas X veya MSCHF'le bir ilişkimiz yok" diyen yetkililer, sözlerini şöyle sürdürdü:

Nike bu ayakkabıları tasarlamadı ve piyasaya sürmedi. Ayrıca söz konusu tasarımı da onaylamıyoruz.

29 Mart'ta 666 çifti satışa çıkarılan ayakkabının fiyatı 1018 dolar olarak belirlenmişti. Fiyat etiketinde Luka İncili'nin 10:18 bölümündeki bir ayete gönderme yapıldığı görülmüştü. Bu ayette Şeytan'ın "gökten bir şimşek gibi düştüğü" ifade ediliyor.

Ayakkabının tanıtımı sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bazı kullanıcılar, tasarımı komik bulurken bazıları da çeşitli sebeplerle tepki göstermişti.

"Old Town Road" şarkısıyla ünlü Lil Nas X ise pazar günü Twitter'dan yaptığı açıklamada, tartışmalı tasarımı şöyle savunmuştu:

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