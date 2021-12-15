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Nike Sanal Ayakkabı Şirketi RTFKT’yi Satın Aldı

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Nike, metaverse dünyasına göz kırpıyor ve insanların asla gerçekten dokunamayacağı sanal ayakkabılar satan RTFKT Studios'u satın alıyor.
Nike Sanal Ayakkabı Şirketi RTFKT’yi Satın Aldı

Spor markasının satın aldığı RTFKT’nin teknolojisi, alıcıların Instagram gibi sosyal medya platformlarında bu öğeleri giyiyormuş gibi görünmelerini sağlıyor.

Nike, bir yıllık Londra girişimi için ne kadar ödediğini açıklamadı ancak RTFKT, mayıs ayındaki son finansman turunda 33 milyon dolar değerindeydi ve Silikon Vadisi’ndeki bir girişim sermayesi olan Andreessen Horowitz de dahil olmak üzere yatırımcılardan 8 milyon dolar topladı.

Ayrıca şirket şubat ayında, FEWOCiOUS ile işbirliği yaparak 600 çift NFT’yi sadece altı dakikada sattı ve 3,1 milyon dolardan fazla kazandı. Bazıları birkaç hafta sonra yaklaşık 5.000 dolardan yeniden satıldı.

METAVERSE EVRENİNDEKİ MODA İÇİN ŞİMDİDEN YATIRIM YAPIYOR

Nike CEO’su John Donahoe, satın almanın şirketin dijital dönüşümünü hızlandırmaya yardımcı olacağını ve spor, yaratıcılık, oyun ve kültürün kesiştiği noktada sporculara ve yaratıcılara hizmet etmesine izin vereceğini söyledi. RTFKT’nin kurucularından biri olan Benoit Pagotto ise, girişimin tamamen metaverse içinde şekillendiğini ve şirketin Nike’ın yardımıyla yeniliklerini ve ürünlerini geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Facebook’un ekim ayında dijital evren; metaverse altyapısını inşa etmek için milyarlarca dolar yatırım yapacağını açıklamasından bu yana bazı şirketler bu dünya ile ilgilenmeye başladı. Yeni evrende insanların, sanal gerçeklik gözlükleri veya bilgisayarları aracılığıyla, arkadaşlarıyla buluşabilecekleri, iş toplantıları yapabilecekleri, randevulara çıkabilecekleri ve alışveriş yapabilecekleri bir dizi dijital 3D dünya olması bekleniyor. Bu tür dünyalarda markalar, insanların dijital benliklerinin en son modaya sahip olmak isteyeceğine inanıyor ve RTFKT gibi şirketlerin bu alanda başarılı olması bekleniyor.

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