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Nikola Tesla ve Edison Konulu ‘The Current War’ Filminden Yeni Fragman

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Elektrik enerjisinin yaygın şekilde kullanılmasını sağlayan kişinin kim olduğu oldukça tartışılan bir konuydu
Nikola Tesla ve Edison Konulu ‘The Current War’ Filminden Yeni Fragman

 Ampulün mucidi olarak bilinen Edison, yatırımcı George Westinghouse ve bu ikiliyi doğduklarına pişman eden Nicola Tesla’nın destansı öyküsü sonunda sinemaya konu oldu. The Current War filminin ikinci fragmanı, 1 yıl aradan sonra yayımlandı.

Nicola Tesla’ya dair hemen hemen her türlü öykü merak edilir. Nitekim bugüne kadar kendisini sinema perdesinde net bir şekilde görmemiştik. Tesla’ya hayat veren en iddialı isim, 2006’daki The Prestige filmindeki oyunculuğuyla David Bowie olmuştu. 

Tesla’nın adını duyuran olaylar ise Thomas Edison ile yaşadıklarıydı. Bir girişimci olan Edison, elektriğin yaygın şekilde kullanılmasını sağlayan ürünler için patent avcısı gibiydi. Başlarda onun yolunu açan zengin yatırımcı George Westinghouse, bir süre sonra Edison ile amansız bir savaşa girecekti. Nikola Tesla ise alternatif akıma dair bulgularıyla her iki devin savaşını“Problemler, aptallar içindir” diyerek çürütecekti. 

Nihayet, bu öyküyü izleyebileceğimiz sağlam bir film var. The Current War’ın ikinci fragmanını aşağıdan izleyebilirisiniz:

 

 

Filmde Thomas Edison’a Benedict Cumberbatch, Nikola Tesla’ya Nicholas Hoult, George Wastinghouse’a Michael Shannon, J. P. Morgan’a Matthew Macfadyen, Samuel Insull’a da Tom Holland hayat verecek.  

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