Nikolas Papadopulos’a Avrupa Sosyalist Partisi’nden destek

Fileleftheros gazetesi, Brüksel’de temaslarda bulunan DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Başkanı Sergei Stanichew ile bir araya geldiğini yazdı.
Habere göre, Stanichew, Papadopulos’un, garantiler ve asker olmaksızın, Kıbrıs sorunun çözümü şeklindeki tezine de destek belirtti.
Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu Başkanı Gianni Pittella da, Papadopulos’un şahsına yönelik desteğini dile getirdi.
Gazete, aynı haberinde, Papadopulos’un perşembe akşamı Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile de bir araya geldiğini yazdı.
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