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Nikolas Skuridis Kozanköy'de mutlu

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Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) Kozan’daki arsasını iade etme kararı verdiği Nikolas Skuridis (79) isimli Rum’un, proje ve inşaatını Kıbrıslı Türk mimar ve müteahhitlere yaptırdığı evini bitirdiği, bir buçuk aydır da evinde yaşadığı haber verildi.
Nikolas Skuridis Kozanköy'de mutlu

Alihtia “Nikols Skuridis Dediğini Yaptı… İşgal Altındaki Evine Yerleşti”  başlığıyla aktardığı haberinde, Skuridis’in “Reporter” isimli Rum internet gazetesine verdiği röportajda “şimdilik  sürekli tak başıma kalıyorum. Karım (Güney’e) gidip geliyor. Hafta sonları üç çocuğumuz ve torunlarımız da geliyor. Kıbrıslı Türkler ile hiçbir sorunumuz yok. Bizi çok iyi karşıladılar. Doğduğum yerde ölmek istiyorum” dediğini aktardı.


Gazete Skuridis’in Kozan’da inşa ettiği 492 metrekarelik evinde geçen hafta “geri dönüş partisi” düzenlediğini ve partiye, komşularının ve ev inşaatında kendisine yardımcı Kıbrıslı Türklerin de katıldığını yazdı.


Habere göre “Kıbrıslı Türk dostlarım, dili bildikleri için  bana yardım etti. İlk başta işgal bölgelerinde tepkiler vardı ama sonra özür dilediler” diyen Skuridis, Kozan’a dönme kararına Rum tarafında gösterilen “KKTC’ye dönmemesi gerektiği, eyleminin KKTC’yi tanıması anlamına geleceği” tepkilerini de şu sözlerle cevapladı:


“Hepsine cevabım, cesaret edip gelsinler ve onlar da rüyalarını gerçekleştirsinler. Herkes benim yaptığım gibi yaparsa  işgal bölgelerinde daha çok Kıbrıslı Rum olacak. Geri dönmemden dolayı çok memnunum. Burası doğduğum yer. Penceremi açıyor ve  çocukken oynadığım tepeleri, dağları görüyorum. 34 yıl köyümde yaşadım, şimdi de yaşıyorum.  Uyandığımda kuşların ve tavukların sesini duyuyorum. Çok iyi hissediyorum.” 


KARAAĞAÇLILAR BULUŞTU


Aynı gazete “Pelatuşa… Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin Beraberlik Bayramı” başlıklı haberinde ise “Pelatuşa” (Karaağaç) Muhtarlığı’nın Sinema Kulübü-Panikos Hrisanthu Kıbrıs Film Kütüphanesi’nin işbirliği ve Karaağaç kökenli Kıbrıslı Türkler ile orada yaşayan Rumların katılımıyla dün akşam “Beraberlik Bayramı” düzenlendiğini yazdı.
Habere göre iki toplumlu koro tarafından şarkı söylenen ve şiirlerin okunduğu etkinlikte  konuşan köy muhtarı Andreas Savvas, eskiden Türk köyü olan Karaağaç’ta yaşayan 100 Kıbrıslı Türk ailenin Kuzey’e 1974’te değil 75’te göç ettiğini, (dün akşamki) buluşmalarının Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında iletişim koridoru oluşturmak ve birliktelik, dostluk ve dayanışma mesajı vermek olduğunu söyledi. 

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