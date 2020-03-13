Nikos Anastasiades koronavirüse karşı açıkladığı tedbirler tam listesi

Nikos Anastasiades koronavirüse karşı açıkladığı tedbirler

A. 15 Mart sabah saat 1’den itibaren ve ilk aşamada 15 günlük bir dönem için, aşağıdaki kategorilerde bulunmayan vatandaşların – tabiiyeti bakılmaksızın – girişini yasaklamaya:

- Kıbrıs vatandaşları.

- Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yasal olarak ikamet edenler.

- Cumhuriyette çalışan Avrupa vatandaşları veya üçüncü ülkelerin vatandaşları.

- İkili veya uluslararası anlaşmalar uyarınca, diplomatik hizmet veya görevde bulunan ülke vatandaşları.

- Yetkili Bakanlık tarafından kaçınılmaz mesleki yükümlülükler için izin aldıkları şartıyla, Avrupa vatandaşları veya üçüncü ülke vatandaşları.

Ve

- Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki eğitim kurumlarında eğitim gören Avrupa vatandaşları veya üçüncü ülke vatandaşları.

B. Güney ile kuzey bölgeleri arasındaki geçiş noktalarına gelince, sadece aşağıdaki kategorilerde bulunan kişilere izin verilecektir:

- Kıbrıs vatandaşları, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler.

- Özgür bölgede yasal olarak ikamet edenler.

Ve

- İkili veya uluslararası anlaşmalar uyarınca, diplomatik hizmet veya görevde bulunan ülke vatandaşları.

Tüm Kıbrıs halkına geçiş hakkını sadece elzem durumlarda kullanması konusunda çağrıda bulunmaktayım.

C. Ülkenin kamu ve özel eğitim kurumlarındaki öğrenimin ertelenmesi 10 Nisan’a kadar uzatılır.

Kamu eğitim kurumlarının çalışmasının ertelendiği zaman süresinde, Eğitim Bakanlığı eğitim programının yerine getirilmesine özen gösterecek.