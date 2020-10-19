Nikos Anastasiades’ten, Ersin Tatar ile görüşmek için BM nezdinde girişim

Rum Lider Nikos Anastasiades, KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile görüşmek için BM nezdinde girişimde bulundu.

Rum Lider Nikos Anastasiades’in, KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile temasa geçtiğini ve Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı iyi dileklerini iletti.

Tatar’a daha önce ilettiği tanışma maksatlı bir araya gelme teklifini yineleyen Anastasiades, bu teklifin Tatar tarafından kabul edildiğini Kıbrıs Rum Liderliği Resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Aynı sosyal medya paylaşımında Anastasiades’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile de temasa geçtiğini ve iki liderin bir araya gelmesi konusunda gerekli girişimleri yapmasını istediği de ifade edildi.