  • BIST 1.208
  • Altın 483,008
  • Dolar 7,8795
  • Euro 9,2775
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAPilli:Bugün 1731 test, 5 yeni vaka!

Nikos Anastasiades’ten, Ersin Tatar ile görüşmek için BM nezdinde girişim

» »
Rum Lider Nikos Anastasiades, KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile görüşmek için BM nezdinde girişimde bulundu.
Nikos Anastasiades’ten, Ersin Tatar ile görüşmek için BM nezdinde girişim

Rum Lider Nikos Anastasiades’in, KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile temasa geçtiğini ve Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı iyi dileklerini iletti.

Tatar’a daha önce ilettiği tanışma maksatlı bir araya gelme teklifini yineleyen Anastasiades, bu teklifin Tatar tarafından kabul edildiğini Kıbrıs Rum Liderliği Resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Aynı sosyal medya paylaşımında Anastasiades’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile de temasa geçtiğini ve iki liderin bir araya gelmesi konusunda gerekli girişimleri yapmasını istediği de ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Altın Pasaport” Komisyon’un Sanık Sandalyesinde18 Ekim 2020 Pazar 12:04
  • Rum Mahkemesi’nden Türkiye Aleyhine Karar18 Ekim 2020 Pazar 12:03
  • AKEL: “Hükümeti gerekli tüm tedbirleri almaya çağırıyoruz”17 Ekim 2020 Cumartesi 17:07
  • Güney Kıbrıs’ta Pandemiyle İlgili Yeni Tedbirler!17 Ekim 2020 Cumartesi 14:30
  • Güney'de Koronavirüs kontrolden çıkıyor. Temaslı takibi prosedürü işlemez hale geldi17 Ekim 2020 Cumartesi 13:25
  • Rum Ve Yunan Hükümetleri Avrupa Konseyi Kararından Memnun17 Ekim 2020 Cumartesi 12:22
  • Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve Mısır Arasında Yeni Üçlü Zirve Yapılacak17 Ekim 2020 Cumartesi 12:15
  • Güney Kıbrıs'ta : 94 yeni pozitif vaka!16 Ekim 2020 Cuma 20:50
  • Rum Polisi Derinya'da geniş önlemler aldı16 Ekim 2020 Cuma 18:39
  • Derinya Barikatı’nda Protesto Eylemi Yapılacak16 Ekim 2020 Cuma 14:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti