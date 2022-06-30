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Nikos Anastasiadis AB-NATO yemeğinde konuştu

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Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Madrid’de dün akşam düzenlenen AB-NATO yemeğinde yaptığı konuşmada Kıbrıs sorunundan söz ettiği belirtildi.
Nikos Anastasiadis AB-NATO yemeğinde konuştu

Anastasiadis, Kıbrıs sorunundan, Avrupa’nın açık bir yarası olarak bahsederken Kıbrıs sorununun çözümünün, geniş bölgenin güvenliği ve istikrarına ilişkin olarak yararlı etkileri olacağını söyledi.

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Madrid’de dün akşam düzenlenen AB-NATO yemeğinde yaptığı konuşmada Kıbrıs sorunundan söz ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuşmasını gerçekleştirdiği salonda, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğuna dikkati çekti.

Habere göre Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunundan, Avrupa’nın açık bir yarası olarak bahsederken Kıbrıs sorununun çözümünün, geniş bölgenin güvenliği  ve istikrarına ilişkin olarak yararlı etkileri olacağını da söyledi.

Anastasiadis ayrıca yemek boyunca diğer katılımcı liderler gibi, Rum Yönetimi’nin AB-NATO arasındaki iş birliği gerekliliği konusundaki görüşlerini ortaya koydu.

Anastasiadis, uluslararası hukuka saygı duyulması gerekliliğinin yanı sıra uluslararası düzeydeki  çatışmaların barışçıl bir şekilde çözülmesi gerekliliğini de vurguladı.

"KIBRIS SORUNUNUN İŞLEVSEL ÇÖZÜMÜ, BÖLGENİN GÜVENLİĞİNE YARARLI OLACAK"

Kıbrıs sorununun, Avrupa’da açık bir yarayı teşkil etmeye devam ettiğini söyleyen Anastasiadis, Kıbrıs sorununun gerek uluslararası gerekse Avrupa hukuku ile uyumlu, yaşayabilir ve işlevsel çözümünün, sadece Kıbrıs ve Kıbrıslılar için değil geniş bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından da yararlı etkilere sahip olacağını söyledi.

Anastasiadis açıklamasında ayrıca artan jeopolitik ağırlığı dikkate alındığı zaman AB’nin güvenlik alanındaki tehditlerin sonlandırılması çabasında aktif bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.

Anastasiadis sözlerinin devamında AB’nin  aynı zamanda diplomasi ve BM Sözleşmesi odaklı kriz durumlarının göğüslenmesi için çözümler arayabileceğinden de bahsetti.

Gazete haberinde Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un yemek öncesinde yapmış olduğu  “İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in davetini kabul eden Anastasiadis’in, Madrid’de düzenlenecek Avrupa-NATO çalışma yemeğine katılacağı” şeklindeki açıklamasına da yer verdi.

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