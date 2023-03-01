Nikos Anastasiadis, aktif siyaset hayatına devam edeceğini açıkladı

Rum Yönetimi eski Başkanı Nikos Anastasiadis’in, başkanlık görevi bitmesine rağmen müdahale değil, danışmanlık hizmeti bağlamında aktif siyaset hayatına devam edeceğini açıkladığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi eski Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün, yeni Başkan Nikos Hristodulidis’e görevi devrettiğini ve Meclis’ten çıkarken gazetecilere yaptığı açıklamada, Hristodulidis ile yeni bakanlara görevlerinde başarılar dileyerek, iki dönem boyunca yaptığı başkanlık görevinde kendisine destek olan siyasi güçlere, Meclis’e ve kendisine güvenen halka teşekkürlerini sunduğunu yazdı.

Habere göre Anastasiadis, görev süresi boyunca çoğu zaman başarılı olduğuna inandığını ve bazı hatalar da yaptığını kabul ettiğini belirterek, bu hataların, bazılarının kendisine yaptığı suçlamalarla ilişkisi bulunmadığını söyledi.

Anastasiadis, ilerleyen zamanlarda Limasol’da olacağını ve Lefkoşa’da "polit büro" açılmasının gerekliliğini düşüneceğini, Limasol’da ise her halükarda "polit bürosu" olacağını kaydetti.

Gazete, Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun da Anastasiadis’i uğurlarken yaptığı konuşmada, Anastasiadis’e bugüne kadarki hizmetlerinden ötürü teşekkürlerini sunduğunu ve Meclis’in, yeni başkan ile iş birliği içerisinde çalışmalarına devam edeceğini taahhüt ettiğini yazdı.

Haberde, Dimitriu’nun Anastasiadis’e Meclis’in amblemini hediye ettiği ifade edildi.

Bu arada Fileleftheros gazetesi de, Anastasiadis’in hizmetine 13 özel koruma verildiğini yazdı.