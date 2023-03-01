  • BIST 5.283,66
  • Altın 1114.277
  • Dolar 18.8857
  • Euro 20.1441
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAHatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta deprem

Nikos Anastasiadis, aktif siyaset hayatına devam edeceğini açıkladı

» »
Rum Yönetimi eski Başkanı Nikos Anastasiadis’in, başkanlık görevi bitmesine rağmen müdahale değil, danışmanlık hizmeti bağlamında aktif siyaset hayatına devam edeceğini açıkladığı bildirildi.
Nikos Anastasiadis, aktif siyaset hayatına devam edeceğini açıkladı

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi eski Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün, yeni Başkan Nikos Hristodulidis’e görevi devrettiğini ve Meclis’ten çıkarken gazetecilere yaptığı açıklamada, Hristodulidis ile yeni bakanlara görevlerinde başarılar dileyerek, iki dönem boyunca yaptığı başkanlık görevinde kendisine destek olan siyasi güçlere, Meclis’e ve kendisine güvenen halka teşekkürlerini sunduğunu yazdı.

Habere göre Anastasiadis, görev süresi boyunca çoğu zaman başarılı olduğuna inandığını ve bazı hatalar da yaptığını kabul ettiğini belirterek, bu hataların, bazılarının kendisine yaptığı suçlamalarla ilişkisi bulunmadığını söyledi.

Anastasiadis, ilerleyen zamanlarda Limasol’da olacağını ve Lefkoşa’da "polit büro" açılmasının gerekliliğini düşüneceğini, Limasol’da ise her halükarda "polit bürosu" olacağını kaydetti.

Gazete, Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun da Anastasiadis’i uğurlarken yaptığı konuşmada, Anastasiadis’e bugüne kadarki hizmetlerinden ötürü teşekkürlerini sunduğunu ve Meclis’in, yeni başkan ile iş birliği içerisinde çalışmalarına devam edeceğini taahhüt ettiğini yazdı.

Haberde, Dimitriu’nun Anastasiadis’e Meclis’in amblemini hediye ettiği ifade edildi.

Bu arada Fileleftheros gazetesi de, Anastasiadis’in hizmetine 13 özel koruma verildiğini yazdı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ın da yer aldığı AB yardımı Suriye’ye ulaştı28 Şubat 2023 Salı 10:52
  • Güney Kıbrıs’ın yeni kabinesi açıklandı27 Şubat 2023 Pazartesi 20:57
  • Rum Dışişleri Bakanı: Türkiye’yi MEB’den yaptırım politikasını terk ederek uzak tuttum26 Şubat 2023 Pazar 14:20
  • Bafra Turizm Bölgesi’ndeki aydınlatma ışıklarının bakım ve onarımı yapıldı26 Şubat 2023 Pazar 13:58
  • Rum basını: Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması konusunda nabız yoklandı26 Şubat 2023 Pazar 12:21
  • Güney Kıbrıs’ta yaşam maliyeti son 2 yılda yüzde 12 arttı24 Şubat 2023 Cuma 13:37
  • Kıbrıslı Rumlar, Melekler Takımı’nın mezarına çiçek bıraktı21 Şubat 2023 Salı 17:46
  • Güney’de bir ailenin aylık yaşam maliyeti verileri açıklandı20 Şubat 2023 Pazartesi 11:44
  • Anastasiadis, bazı bakanlar ve DİSİ aleyhinde “altın pasaport” soruşturması18 Şubat 2023 Cumartesi 14:04
  • Larnaka’da fake Türk bankası17 Şubat 2023 Cuma 12:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti