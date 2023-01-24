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Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Tatar'ın söyleşisini yorumladı

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Fileleftheros” gazetesinde yer alan söyleşisini yorumladı.
Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Tatar'ın söyleşisini yorumladı

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in, dün bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın söyleşisinde dile getirdiği “Kıbrıs’ta iki devletin tanınması talebine” ilişkin sözlerini yorumladığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, bu önerinin, Nisan 2021’den beri mevcut olduğunu söyledi.

Anastasiadis “bunun; Tatar ve Türkiye’nin dün (geçtiğimiz gün) gönderdiği yeni mesajlar olmadığını, 25 Nisan 2021’den itibaren gönderilen mesajlar olduğunu” ifade etti.

Görevinden ayrılmadan önce iki lider arasındaki sosyal içerikli yemeğin belirlenip belirlenmediği şeklindeki soru üzerine Anastasiadis, henüz belirlenmediğini ancak Kıbrıs sorununu ele alabilmek için egemen eşitliği veya özünde yasa dışı bir oluşumun tanınması gerektiğini kast eden Tatar’ın pozisyonları dikkate alındığı zaman bunun tamamıyla sosyal içerikli bir yemek olacağını savundu.

BM kararında (rapor taslağında), KKTC ile ilgili SOFA anlaşmasına dair bir kuşkunun olmamasının garanti altına alınıp alınmadığı dair bir soru üzerine Anastasiadis, kararı henüz görmediğini belirtti.

Raporda (taslağında), sorunlu ifadelerin olup olmadığı sorusuna ise Anastasiadis, bunların düzeltilmesi için hükümetin her türlü çabayı gösterdiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın bölgeye geleceğine dair bir bilgisi olup olmadığı da sorulan Anastasiadis, yeni bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Gazete, basında çıkan haberlere atıfta bulunarak Blinken’ın Şubat ayının son on günü içinde Atina-Ankara-Kudüs üçgenini ziyaret etmeyi planladığını yazdı.

Blinken’ın bölgeye yapacağı ziyaretin, Güney Kıbrıs için geçiş dönemi anlamına gelen bir dönemde gerçekleştirileceğine dikkati çeken gazete, bu dönemde Güney Kıbrıs’ta başkanlık seçimlerinin biteceğini ancak yeni hükümetin henüz göreve başlamayacağını yazdı.

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