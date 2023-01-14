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Nikos Anastasiadis, İngiltere Kralı Charles’la görüşecek

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, İngiltere ziyareti çerçevesinde İngiltere Kral Charles’la bir araya gelecek.
Nikos Anastasiadis, İngiltere Kralı Charles’la görüşecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in İngiltere ziyareti çerçevesinde İngiltere Kralı Charles’la görüşeceği bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteleri, İngiltere’ye ziyaret gerçekleştirmekte olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in İngiltere Kralı Charles’la görüşeceğini yazdılar.

Gazete, Anastasiadis’in Kral Charles’la Pazartesi günü gerçekleştireceği görüşmede Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sözde "kışkırtmaları" hakkında “bilgi vereceğini”, Güney Kıbrıs ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin de görüşmede ele alınmasının beklendiğini aktardı.

Haberde ayrıca, Anastasiadis’in bu akşam İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Rumlar tarafından gerçekleştirilen bir gala etkinliğine katılacağı, söz konusu etkinlikte İngiltere hükümetinden ve parlamentosundan yetkililerin de bulunacakları vurgulandı.

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