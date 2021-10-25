Nikos Anastasiadis, Selanik’e gidiyor

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Aristotelio Üniversitesi’nin bugün gerçekleştireceği “Ulusal Kurtuluş İle İlgili Kıbrıs Mücadeleleri” isimli etkinliğe konuşmacı olarak katılacağını yazdı.
Habere göre Anastasiadis, Selanik temasları çerçevesinde yerel yönetim makamlarıyla da bir araya gelecek.
Anastasiadis yarın Selanik’te yapılacak olan 1912 yılında Selanik şehrinin kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek olan ayine de katılacak.
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