Nikos Anastasiadis’in 2019 mesajı

Bu akşam tüm vatandaşlarımıza - Kıbrıslı Rumlara ve Türklere - yeni yıl münasebetiyle en samimi dileklerimi ifade etmek için hitap etmekteyim.

Halkımızın kişisel ve toplumsal beklentilerinin özgür ve yeniden birleşmiş bir vatanda, istikrarı, insan haklarını, barışı ve tüm vatandaşlarının refahını güvence altına alacak bir devlette gerçekleşmesine yönelik dileklerimi ifade etmek istemekteyim.

Değerli vatandaşlar,

İnsanoğlu için olumlu ve olumsuz önemli olayların meydana geldiği bir yılı geriye bırakmaktayız.

Vatanımız için harcadığımız tüm yoğun çabalara rağmen, kabul edilemez durum, getirdiği kötü sonuçlarla beraber, açık bir yara olmaya devam etmektedir.

Bu sonuçların ortadan kaldırılması için, aynı siyasi iradeyle ve cesur girişimlerle, Kıbrıs’ımıza barışı ve istikrarı getirecek bir çözümün bulunması amacıyla yaratıcı bir diyalogun yeniden başlanmasına izin verecek bir görev tanımına (terms of reference) birlikte şekil vermemiz için, BM Genel Sekreteri’nin özel danışmanı Sn. Lute ile işbirliği yapmaktayız.

Uluslararası hukuka ve Avrupa Birliği ilke ve değerlerine dayanan, gerçekten bağımsız ve garanti ile müdahale haklarından veya işgal askerinin varlığından kurtulmuş egemen bir devletin yaratılmasına götürecek bir çözüm.

Siyasi eşitliğe saygının, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler için öngörülebilir olumsuz sonuçları olan ve işlevsel olmayan bir oluşumun yaratılmasına götürmeyeceği bir çözüm.

Hepimizin arzusu, çözümün kalıcı barışı ve istikrarı getirmesi olmalıdır ve bu sadece hem iki toplumun birbirinin haklarına hem de tüm vatandaşların haklarına saygı göstermekle gerçekleşecek.

Değerli vatandaşlar,

Ortak düşünmenin, her zamankinden daha gerekli olduğu bir dönemden geçmekteyiz.

İşgal altındaki yurdumuzda kaydedilen veya şekillenen nahoş gerçekler, ne rahatlatıcı sloganlara ne de arzu edilmeyen sonuca götüren takıntılara izin vermektedir.

Harcadığımız yeni çabada, normal, işlevsel ve Avrupa yasalarına uygun federal bir devletin temel unsurlarında tutarlılık ve cesaret gerek.

Ancak bu biçimde kalıcı barıştan ve gelecekten söz edebiliriz.

Bu amacın gerçekleşmesi için yorulmadan ve var gücümle çalışacağım konusunda temin etmekteyim.

Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızın, parlak ortak bir gelecek için tek perspektifin, mevcut durumun ve yarattığı belirsizliğin sona ermesinin olduğunu fark etmelerini dilemekteyim.

Değerli vatandaşlar,

2018 yılındaki girişim ve çabalarımız, ulusal sorunumuzun yönetilmesiyle sınırlı kalmayıp devletin iç ve dış siyasetine ilişkin konuları da kapsadı.

Sadece bir örnek olarak, geçen yıllarda yarattığımız sağlam temellere dayanarak, %4’e ulaşan ve Avrupa Birliği içinde en yüksek olan büyüme oranlarından birini elde ettiğimizi belirtmek istemekteyim.

İşsizlikte en büyük düşüş bizde oldu. İşsizlik, %7,3’te sınırlı kaldı.

Kooperatifçilikteki kaçınılmaz krizi kararlılıkla idare ettik. Ülkeyi önemli ekonomik faydalar sağlayan yatırım aşamasına yeniden getirmemiz ise eşit biçimde önemlidir.

Aynı zamanda, dördüncü sene için bütçelerimiz yalnız dengeli olmakla kalmayıp, fazla da verdi.

Enerji alanında, Türkiye’nin tehditleri ve yasadışı faaliyetlerine rağmen, enerji programımızın gerçekleştirilmesini sürdürdük.

Muhalefet partileriyle olan işbirliğimizin sonucu olarak, Genel Sağlık Planı’nın hükümlerini aşamalı biçimde hayata geçirmekle, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri en büyük reformun gerçekleşmesine doğru tutarlılıkla ilerlemekteyiz.

Kıbrıs Turizm Teşkilatı’nın (KOT) lağvedilmesi ve Turizm Müsteşarlığı’nın kurulması ile turizm alanındaki reform da, aynı işbirliği ortamına dâhil edilmektedir.

Aynı zamanda, halkın en yoksul kesimlerinin karşılaştığı sorunların kararlı biçimde idare edilmesine yönelik siyasetin devamını amaçlayan, vatandaşların günlük hayatını iyileştirecek ve devleti daha işlevsel, esnek ve etkili yapacak diğer bazı düzenlemelerin temellerini attık.

Değerli vatandaşlar,

2019 yılının, yurdumuzun geleceği için belirleyici, tüm halkımıza barış, istikrar ve ilerleme getirecek olan yaratıcı bir diyalog senesi olmasını beklemekteyim.

Buna paralel olarak, merkezinde insan, korumaya ve devletin hizmetlerine ihtiyacı olan vatandaş ve geleceğe hakkı olan gençler bulunacak bir reform ve devletin çağdaşlaştırılması için bir yıl olacak.

Bu çerçevede ve siyasi güçlerle işbirliği içinde aşağıdaki reformları yapacağız veya tamamlayacağız:

1. Merkezinde insan ve yoksul kesimler olan alanda:

1a. ESTİA planı uygulanmaktadır. Bu plan, Güvenilmezlik Yasası ve Garanti Edilmiş Asgari Gelir yasasının hükümleri ile beraber ilk konutu tam olarak korumaktadır.

1b. Ocak ayında, önceliği bir sosyal konut fonunun yaratılmasının olacağı tamamlanmış bir konut politikası ilan edilecek. Aynı zamanda, bu politika, konut sorununu etkili biçimde karşılayacak ve uç bölgelerde, şehir çevresindeki bölgelerde ve kırsal bölgelerdeki gelişimi için şehir planlama ile ilgili ve diğer teşvikler verecek.

1c. Geliri yoksulluk sınırı altındaki kesimlerin emeklilik maaşı ve ücretleri artırılmaktadır ve maaşlardaki kesintiler de iptal edilmektedir.

2. Sağlık alanında, 1 Haziran’dan itibaren Genel Sağlık Planı’nın ilk aşaması, kesin ve değiştirilemez bir şekilde, planlandığı gibi, yürürlüğe koyulmaktadır. Bu vesile ile devletin vatandaşlara borcu olan bir reformun sorunsuz biçimde veya en az sorunla uygulanması amacıyla, sağlık alanındaki tüm paydaşlara işbirliği konusunda çağırı yapmaktayım.

3. Eğitim alanında, eğitim örgütleri ile işbirliği içinde, elde edilen sonuçlarla ilgili tüm konuları, değerlendirmeleri, özel eğitimi, teknik ve mesleki eğitimi ve öğrencilerle öğretmenlerin güvenliği ve sağlığını kapsayan eğitim reformunu tamamlayacağız.

4. 2019, kamu hizmetinin etkililiğine ilişkin reformlar için de belirleyici bir yıl olacak. Amacımız, bürokrasinin göğüslenmesi, meritokrasinin günlendirilmesi ve kamu sektörün verimli olmasıdır.

5. Yerel Yönetimin reformunun yanı sıra, vatandaşa sağlayan hizmetlerin düzeyinin yükseltilmesini ve belediyelerin sınırları içinde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin iyileştirilmesine ayrılacak kaynakların tasarrufunda bulunmayı amaçlamaktayız.

6. Adaletin hızlı dağıtılması ve yasadışılığın daha etkili biçimde önlenmesi amacıyla, Adalet dağıtma alanında ve Hukuk Hizmetinde de kökenli reform yapılacak.

Polis ve itfaiye alanındaki reformlar da aynı yönde olacak.

7. Araştırma, Yenilikçilik ve Dijital Dönüşüm Müsteşarlığı’nın kurulması ile ilgili reform da önemli olacak.

8. Dağ Bölgelerinde Yaşayan Toplulukların Gelişimi için Ulusal Plan, çevrenin korunması ve Akamas Ulusal Ormanlık Parkı ve buna bağlı toplulukları ile ilgili planın kesin olarak uygulanmasına ilişkin politikalar da eşit biçimde belirleyici olacak.

9. Temsilciler Meclisi tarafından son onaylanan bütçede de kaydedildiği gibi, 2019, gerek ülkenin gelişim imkanlarını gerekse vatandaşların yaşam kalitesini önemli biçimde iyileştirecek büyük yatırım projelerinin gerçekleştirileceği yıl olacak.

10. Çok düzeyli ve hedefe odaklı bir dış politikasını uygulayarak, Kıbrıs Cumhuriyet’imizi aşamalı biçimde bir istikrar unsuruna dönüştürmekteyiz.

Bölge devletleri ile geliştirdiğimiz karşılıklı yarar sağlayan işbirlikleri yoluyla, Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz ve daha geniş bir bölge arasında işbirliği köprüsü konumuna geldik.

Değerli vatandaşlar,

Ülkemizin yeni yılda izleyeceği yolu umutla beklemekteyim.

Herkese sağlık ve gerek kendisi gerekse ailesi için mutlulukla dolu bir yıl dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun.