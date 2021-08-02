  • BIST 1.402,540
  • Altın 486,14
  • Dolar 8,3500
  • Euro 9,8900
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 38 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Nikos Dendias: “Maraş açılımı, çözüm zemininin değiştirilmesine yönelik organize bir çaba”

» »
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının açılmasının Kıbrıs sorununun çözüm zemininin köklü değişmesiyle ilgili organize bir çabayı teşkil ettiğini savundu.
Nikos Dendias: “Maraş açılımı, çözüm zemininin değiştirilmesine yönelik organize bir çaba”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bir gazeteye verdiği söyleşide, başta Türkiye-Yunanistan ilişkileri olmak üzere Kıbrıs sorunundan da söz etti.

Fileleftheros gazetesi “Çözüm Zemininin Değiştirilmesine Yönelik Organize Çaba-Dendias: İngiltere ve Almanya, Kınama Kararlarını İlk Başta Mesafeli Karşıladı” başlıkları altında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, “Proto Vima” gazetesine verdiği söyleşinin ayrıntılarına yer verdi.

Habere göre, Dendias, kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının açılmasıyla ilgili Türk açıklamalarının sorulması üzerine, “bunun sadece uluslararası hukuku görmezden gelen ve çiğneyen Türkiye’nin yasa dışı bir faaliyeti olmadığını ayrıca Kıbrıs sorununun çözüm zemininin köklü değişmesiyle ilgili organize bir çabayı teşkil ettiğini”  iddia etti.

Yunanistan’ın BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarının belirlediği çerçeveye, yani iki kesimli iki toplumlu federasyona, dayanmayan herhangi bir öneriyi ret ettiğini açıkça dile getiren Dendias, Maraş’ın, iki kesimli, iki toplumlu federasyon çerçevesinde, Kıbrıs Rum toplumunun bir parçasını teşkil edeceğini belirtti ve 1979 yılından beri BM idaresi altında yasal sahiplerine geri verilmesine ilişkin bir anlaşmanın da bulunduğunu anımsattı.

Dendias, bir soru üzerine, Büyük Britanya’nın Güvenlik Konseyi çerçevesinde, Almanya’nın ise AB içerisinde, ilk başta Güvenlik Konseyi ve Avrupa Konseyi’nin kınama kararlarını mesafeli karşıladığını ancak akıldan çıkarmamaları gereken iki önemli unsurun bulunduğunu, kararların gerek Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesi, gerekse AB’nin 27 üyesi tüm üyelerin kararıyla alındığına dikkati çekti.

Dendias açıklamaları çerçevesinde Türkiye’nin gerilimi olası tırmandırmasının, kendisine gerek diplomatik gerekse ekonomik açıdan fayda getirmeyeceğini de anlaması gerektiğini savundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Maraş’taki Gelişmeler Başkanlık Seçimi Yarışını Başlattı”01 Ağustos 2021 Pazar 12:52
  • ABD Büyükelçisi Garber’dan Kapalı Bölge Maraş İçin Çağrı01 Ağustos 2021 Pazar 12:00
  • Siyasi Partilerin Ödenekleri Geri İsteniyor01 Ağustos 2021 Pazar 11:45
  • Vasiliko Bölgesi İçin Verilen Santral İzni Endişe Yaratıyor01 Ağustos 2021 Pazar 11:24
  • Güney Kıbrıs’ta 635 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 3 kişi daha yaşamını yitirdi30 Temmuz 2021 Cuma 21:17
  • Borrell: “Türk Eylemleri Geri Alınmalı, Aksi Takdirde Yaptırım Uygulanacak”29 Temmuz 2021 Perşembe 17:00
  • Güney Kıbrıs’ta Hastanelerde Tedavi Gören Yaşlıların Sayısı Artıyor29 Temmuz 2021 Perşembe 16:45
  • Limasollu Bir Kişi Bitcoin Alırken 49 Bin Euro Dolandırıldı29 Temmuz 2021 Perşembe 16:30
  • Güneyde 4 Ayda 1.17 Milyar Euro Para Biriktirdiler29 Temmuz 2021 Perşembe 16:15
  • Rum Lider Veto Kartını Çekti29 Temmuz 2021 Perşembe 16:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti