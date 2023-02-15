Nikos Hristodulidis, Bakanlar Kurulu oluşturma temaslarını sürdürüyor

Rum Yönetimi Başkanlığına seçilen ve 28 Şubat’ta Meclis’te yemin ederek görevine başlayacak Nikos Hristodulidis, dün seçim sürecinde kendisine destek veren DİKO, EDEK, DİPA, Dayanışma Hareketi ve “Kıbrıslı Avcılar Birliği” başkanlarıyla görüştü. Hristodulidis bugün de AKEL, DİSİ ve Rum Sağcı İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SEK) ile temas edecek.

Hristodulidis’in temaslarında, 11 bakan 5 müsteşar ve hükümet sözcüsünden oluşacak 17 kişilik kabinesini oluşturmak için belirlediği kriterleri ilettiği ve muhataplarından isim listesi istediği kaydedildi.

DİKO, EDEK, DİPA ve Dayanışma Hareketi’nin isim listesi oluşturduğu ve kendi adamlarının bakan atanması için Hristodulidis’e baskı yaptığı haber verildi.

“HRİSTODULİDİS BAKANLAR KURULU İÇİN LİSTE İSTEDİ”

Alithia “Hristodulidis Bakanlar Kurulu İçin Liste İstedi” başlıklı haberinde dünkü görüşmelerini telefon bağlantısı ile gerçekleştiren Hristodulidis’in muhataplarından öneri listelerinde genç, siyasi eğilime sahip teknokrat, saygılı ve daha önce bakanlık yapmamış kişilere yer vermelerini istediğini yazdı.

Habere göre, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos RİK’e yaptığı açıklamada, Hristodulidis’i destekleyen partilerin Bakanlar Kurulu oluşumunda söz sahibi olması gerektiğini söyledi. DİPA Başkanı Yannos Lakkotripis bakan ve müsteşar atanacak isimlerin Hristodulidis ile onu destekleyen partiler arasında koordinasyon sağlandıktan sonra ortaya çıkacağını belirterek, DİPA'nın hükümetteki bakan sayısının 2-3 olabileceğini kaydetti.

Hristodulidis, Anastasiadis ile pazartesi akşamı yaptığı görüşmede bakan atayacağı isimleri görüşüp görüşmediği sorusuna “bazı isimleri netleştirmeye yakın olduklarını ancak isimlerin 28 Şubat saat 11.30’daki yemin töreninden önce açıklanacağını” söyledi. Hristodulidis, ilk temasları yaptığı kişilerin çoğunlukla, kendisiyle birlikte Başkanlık Sarayı’nda olan kişiler olduğunu, Saray’da görevlendirilecek isimlerin diğerlerinden önce açıklanabileceğini belirtti.

Fileleftheros “İsim Değil Formül Konuştu” başlıklı haberinde edindiği bilgilere dayanarak Hristodulidis’in, 11 bakan, 5 müsteşarlık ve hükümet sözcüsünden oluşacak kabinesinde, bakanlıkların 9’unun partilerden değil seçim kampanyasını destekleyen kişilerden, 7’sinin kampanyasını destekleyen partilerden olacağını, hükümet sözcüsünü ise şahsen seçeceğini yazdı.

Hristodulidis’in bakanlarını, temaslarında talep ettiği listelerden şahsen, o görevi en iyi yapabilecek kişi olmasına dikkat ederek seçeceği bilgisi de verildi.

Haravgi haberini “Yeni Kabine İçin Zor Doğum… DİKO, EDEK, DİPA, Dayanışma Hareketi İsim Listesi Hazırladı ve Kendi Adamlarının Atanması İçin Baskı Yapıyor” başlığıyla manşete çekti.