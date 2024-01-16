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Nikos Hristodulidis, Cuellar ile 30 Ocak’ta görüşecek

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Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 30 Ocak'ta BM Genel Sekreteri'nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geleceğini söyledi.
Nikos Hristodulidis, Cuellar ile 30 Ocak’ta görüşecek

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin kişisel elçisi Maria Angela Holguin Cuellar ile 30 Ocak'ta görüşeceğini açıkladı.

Letymbiotis, uzun süren bir statüko döneminin ardından temsilcinin atanmasının "önemli bir gelişme" teşkil ettiğini de sözlerine ekledi.

Sözcü, hükümetin müzakerelerin yeniden başlatılması yönündeki kararlılığını yineledi ve Kıbrıs sorununa BM kararları doğrultusunda nihai bir çözüm bulunması için Kıbrıs Türk tarafının da "aynı siyasi iradeyi" göstereceği umudunu dile getirdi.

Cuellar’ın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşüp görüşmeyeceği ise şu an bilinmiyor.

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