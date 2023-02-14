Nikos Hristodulidis hükümeti kurma çalışmalarına başladı…

Rum Yönetiminin yeni başkanı Nikos Hristodulidis’in başkanlıktaki çalışma arkadaşlarının, ardından da bakanlar kurulu üyelerinin açıklanacağını yazan Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in bazı kişilerle konuşmaya başladığını ancak isimler ve bakanlıklar konusunda “kartlarını açmadığını” kaydetti.

ABD ve Avrupa ülkelerinden birçok yetkiliden Hristodulidis’e onlarca telefon geldiğini ve Kıbrıs sorununun görüşme gündeminin en üst sırasında olduğunu kaydeden gazete, Kıbrıs sorunu ile iç politikanın açıkta olan konularının, Hristodulidis ile Rum Yönetimi Başkanlığına veda eden Nikos Anastasiadis’in dün başkanlıkta gerçekleştirdiği görüşmenin merkezinde yer aldığını belirtti.

Hristodulidis ile Anastasiadis’in seçimlerin ardından dün akşam ilk görüşmelerini yaptıklarını ve Anastasiadis’in Hristodulidis’i Kıbrıs sorunu başta olmak üzere çözüme kavuşmamış sorunlar konusunda bilgilendirdiğini yazan gazete, Anastasiadis’in Hristodulidis’i karşılarken ve kendisini uğurlaması esnasında oldukça cana yakın olduğunu kaydetti.

Hristodulidis’in ilk hükümetini oluşturmak için, görevini resmi olarak devralana kadar önünde tam iki haftası bulunduğunu ve halihazırda temaslarına başladığını kaydeden gazete, ilk önce Hristodulidis’in başkanlıktaki yakın çalışma arkadaşlarının, bunun akabinde de hükümet üyelerinin ilan edileceğini yineledi.

Hristodulidis ile Anastasiadis arasındaki görüşmenin konusunun, Anastasiadis’in Hristodulidis’i Kıbrıs sorunu ve iç yönetimle alakalı çözüme kavuşmamış büyük meseleler hakkında bilgilendirmesi olduğunu belirten gazete, Anastasiadis’in Hristodulidis’i AB üye devletleriyle son temaslarının sonuçları hakkında da bilgilendirdiğini belirtti.

İç yönetim konularıyla ilgili olarak ise Anastasiadis’le çalışma hayatı ve ekonomi konularını ele aldıklarını, aynı zamanda tüm konular hakkında fikir teatisinde bulunduklarını ifade eden Hristodulidis, başkanlıktan ayrılmasından önce, Anastasiadis’i yeniden göreceğini söyledi.

Öte yandan Anastasiadis’le bakanlar kurulunun bileşimini ele alıp almadıkları sorusuna olumsuz yanıt veren Hristodulidis, Anastasiadis’ten tavsiyeler alıp almadığı sorusuna ise, görüşme çerçevesinde öğütler aldığını ve bunun önemli olduğunu dile getirdi.

Hükümette yer alacak bazı isimlerde sonuca varmaya yakın olduğunu da dile getiren Hristodulidis, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakereci atanması konusundaki düşüncelerinin sorulması üzerine ise bunun çok önemli bir pozisyon olduğunu, somut bir fikri bulunduğunu ve yakın zamanda kararının duyulacağını ifade etti.

TATAR'LA GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile dün sabah yaptıkları görüşmeye de değinen Hristodulidis, “Tatar’a, bu çıkmazı nasıl aşacaklarını görmeleri için kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu ilettiğini” ifade etti.

AB devlet ve hükümet başkanlarıyla gerçekleştirdiği temaslar ve telefon görüşmelerinin merkezinde de Kıbrıs sorununun bulunduğunu ifade eden Hristodulidis, Türkiye’deki seçimlerin beklenmesi gerektiği konusunda seçim öncesinde gündeme gelen fikri tam anlamıyla paylaşmadığını dile getirdi.

Hristodulidis, zamanın geçmesinin Kıbrıs sorununun faydasına olmadığı gibi, çıkmazın aşılması için ortak olduğunu addettiği çabanın da yararına olmadığını ifade etti.

Gazete, Hristodulidis’in bu gidişata yönelik olarak, AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif katılımını başlatmaya dair önerisini AB kurumsal organlarıyla ele almak için, bir sonraki Avrupa Konseyi toplantısından önce erkenden Brüksel’e gitmeyi hedeflediğini de kaydetti.

Hristodulidis’in dün sabah ofisine dönmesiyle birlikte bakanlar kurulunda yer alacak kişilerle konuşmaya başladığını kaydeden gazete, Hristodulidis’in, hükümet yapısının oluşturulmasıyla ilgili çalışmaların ileri bir aşamada bulunduğunu belirttiğini iletti.

Bakanlar kurulu üyelerinin atanması konusunun ileri bir safhada bulunduğunu ve bunun tamamen kendi sorumluluğu olduğunu belirten Hristodulidis, çabasının yeni insanlara ve teknokratlara odaklandığını ifade etti.

Şu ana kadar bazı kişilerle konuştuğunu ve düşünceleri konusunda bu kişileri bilgilendirdiğini de ifade eden Hristodulidis, şimdiye kadar aldığı yanıtların olumlu ve cesaret verici olduğunu ifade etti.

HRİSTODULİDİS 28 ŞUBAT’TA MECLİSTE YEMİN EDEREK GÖREVİNE BAŞLAYACAK

Rum Yönetiminin yeni başkanı Nikos Hristodulidis’in 28 Şubat Salı günü mecliste yemin edeceğini de yazan gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, meclisin yemin süreciyle ilgili özel oturumunun 11.30’da başlayacağını belirtti.

Meclis Genel Kurulunda yapılacak bu toplantının, yalnızca yeni hükümetin kurulması değil, seçim dönemi yüzünden ve bütçenin onaylanmasının ardından kesintiye uğrayan meclis çalışmalarının resmen yeniden başlaması için de dönüm noktası olacağını kaydeden gazete, yeni bakanlar kurulu üyelerinin 1 Mart’ta yemin etmesinin ardından, bakanlar kurulunun Nikos Hristodulidis başkanlığında ilk toplantısını yapacağını kaydetti.

28 Şubat’a kadar ise mevcut bakanlar kurulunun geçerli olacağını belirten gazete, 1 Mart'ta yeni bakanların yemin edeceğini, daha sonra Başkanlık Sarayının karşısında bulunan Başpiskopos Makarios’un anıtına çelenk konulacağını, akabinde de yeni bakanlar kurulunun ilk kez toplanacağını ekledi.

Politis gazetesi ise haberinde, Hristodulidis’in, üyeleri, partisel rollere sahip olmayacak bir hükümet kurma konusundaki ısrarını yinelediğini yazdı.

Hristodulidis’in yeni hükümete önceki hükümetlerden bakanların girmeyeceğini yinelediğini de yazan gazete, yeni başkanın DİSİ partisinde yaşanan gelişmelerden ötürü endişeli olduğunu, çünkü DİSİ’nin ülke yönetimi karşısındaki tutumunun kendisini ilgilendirdiğini ekledi.

Bakanlıklarla ilgili pazarlıkların başladığını yazan Haravgi ise, Hristodulidis’i destekleyen partiler arasında, aynı zamanda ülkenin siyasi ve ekonomik yaşamından kişilerle büyük bir “al-ver” başladığını yazdı.

Özellikle DİKO ve EDEK’te, yeni bakanlar kurulundan tam anlamıyla uzak durup durmamaları gerektiği konusunda bir kaygı hakim olduğunu kaydeden gazete, bunun ülke yönetimiyle ilgili müdahalede bulunma imkanını ellerinden alacağını, öte yandan bu partilerin kamuoyunda yaptıkları açıklamalarda ise, hükümete aktif bir şekilde katılmak istemediklerini söylediklerini ekledi.

Alithia ise haberinde, yeni hükümetin DİKO, EDEK ve DİPA tarafından desteklendiğini ve 56 milletvekilinden 16’sının bu partilere mensup olduğunu ekledi.