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Nikos Hristodulidis meclis başkanı ve bakanlarla görüşecek

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, başta meclis başkanı olmak üzere kabinesindeki bakanlarla ayrı ayrı görüşme turuna bugün başlayacağı belirtildi.
Nikos Hristodulidis meclis başkanı ve bakanlarla görüşecek

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugün ilk önce Meclis Başkanı Anna Dimitri ile bir araya geleceğini ve yürütme ve yasama organlar arasındaki iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunacağını yazdı.

Hristodulidis’in bakan ve müsteşarlarla ayrı ayrı görüşmeye başlayacağını ve görüşme turunu pazartesi tamamlayacağını yazan gazete, bir sonraki bakanlar kurulu toplantısının çarşamba günü gerçekleştirileceğini, buna bağlı olarak Hristodulidis’in bakanlardan o güne kadar, önceliklerinin kaydedileceği eylem planlamalarını hazırlamalarını isteyeceğini belirtti.

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