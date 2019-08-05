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Nikos Mesaritis: “Uzmanlar Maraş’a girmeye hazır”

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Güney Kıbrıs’taki, Maraş’ın Master Planı’na ilişkin Yeniden İnşa ve Yeniden Yerleşime Açma Konseyi’nin (ETEC) Başkanı Nikos Mesaritis, uzmanların, Maraş’a girmeye hazır olduğunu söyledi.
Nikos Mesaritis: “Uzmanlar Maraş’a girmeye hazır”

Haravgi gazetesine özel açıklama yapan Mesaritis, Konsey’in, inşaatları denetleyecek 3 kişilik grubun organize edilebilmesi amacıyla, geçtiğimiz Aralık ayından itibaren, Maraş şehrinin açılması halinde yapıların güvenliğinin kontrolü ve bunların listeye alınması için mimarların, inşaat mühendislerinin ve aktivistlerin eğitimi ve bir araya toplanması amacıyla  seminer düzenlediklerini ifade etti. 

Mesaritis, seminerleri, 40 Kıbrıslı Türkün izlediğini, bununla birlikte Konsey tarafından yapılan planlamanın KKTC’deki mühendislere sunulmasıyla eğitime devam edildiğini belirtti. 

Konsey’in talebinin, inşaat mühendislerinin ve mimarların kapalı Maraş bölgesine girişine izin verilmesi olduğunu ifade eden Mesaritis, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlardan oluşan uzmanlar ve mühendisler grubunun, Maraş’a girmesi için ilerlemeye hazır olduklarını; Maraş’a dünya çapında bilimsel mirasının durumuna ilişkin bilgi toplamak adına, atölye olarak bunu değerlendirmek için  girmek istediklerini ifade etti.

Mesaritis, bu amaç için BM’nin liderlere yardımcı olması gerektiğini de söyledi. 

ÖZERSAY’IN MARAŞ AÇIKLAMASI 

Rum  basını Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, “liderler arasında  9 Ağustos’ta yapılacak görüşmede, Rum lideri, kapalı Maraş’ın açılması sürecine dahil edecek herhangi bir adım atılmaması gerektiği” şeklindeki açıklamalarına geniş bir şekilde yer verdi. 

Fileleftheros gazetesi haberi “Maraş’ı Kesmeye Çalışıyor” başlığıyla aktarırken; Alithia gazetesi “Kudret Özersay 9 Ağustos Görüşmesi İçin, Maraş Konusunu Görüşmeyin” başlığını kullandı.

Haravgi gazetesi ise ilgili habere, “Özersay’dan Görüşmede Maraş’ın Ele Alınmasına İtiraz” başlığıyla yer verdi. 

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