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Nikos Nuris: “TMK Üzerinden Yapılan Satışları KIP Bilebilir”

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Nikos Nuris: “TMK Üzerinden Yapılan Satışları KIP Bilebilir”
Nikos Nuris: “TMK Üzerinden Yapılan Satışları KIP Bilebilir”

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris KKTC’de kurulu Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) üzerinden satışı yapılan Rum malı sayısını Rum İstihbarat Teşkilatı’nın (KİP) bilebileceğini söyledi.

Alihtia’nın haberine göre TMK Başkanı Növber Ferit Vechi’nin Aralık 2021’de yaptığı TMK ile ilgili açıklama üzerine DİSİ milletvekili Nikos Yeorgiu’nun sunduğu soru önergesine yukarıdaki cevabı verdi.

Nuris, 1974’ten bugüne kadar KKTC’de bulunan ve doğrudan Rum mal sahibi tarafından yabancıya satılan mal sayısının 13 olduğunu, ellerinde TMK üzerinden kaç mal satışı yapıldığına dair bilgi bulunmadığını ve bu konuyla ilgili herhangi bir bilginin resmî addedilemeyeceğini söyledi. Nuris konuyla ilgili bilgileri KİP’in verebileceğini ekledi.

DALIK, SINIR VE ÜCRA YERLERİ İSKAN PLANI

Öte yandan Fileleftheros dağlık, sınır ve ücra bölgelerinin yeniden canlandırılmasını öngören iskân planı çerçevesinde Mart-Aralık 2021 döneminde yapılan 345 başvurudan 171’inin onaylanarak 7 milyon 600 Euro destek ödemesi yapıldığını yazdı.

Habere göre Nuris, AKEL Milletvekili Yorgos Lukaidis’in sorusu üzerine iskân planının yürürlüğe girdiği 2019’dan Aralık 2021’e kadar 420 kişiye ev inşa etmeleri için 14 milyon 400 bin Euro’nun üzerinde mali destek ödemesi yapıldığını, plan için bu yıl ayrılan ödeneğin 15 milyon Euro’ya çıkarıldığını söyledi.

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