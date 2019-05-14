Nil Karaibrahimgil Lefke'de konser verecek

Türkiye’de ve ülkemizde yüz binlerce hayranı olanTürk pop müziğinin renkli isimlerindenNil Karaibrahimgil Lefke Avrupa Üniversitesi’nin organize ettiği “Bahar Konseri” kapsamında Lefke’ye geliyor.

Eğlenceli sahne performansı ve renkli yorumuyla Nil Karaibrahimgil müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak

16 Mayıs Perşembe akşamı saat 21:30’da Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadı'nda gerçekleştirilecek olan konserde, profesyonel sanat kariyerine “Ben Buraya Çıplak Geldim”, “Tek Taşımı Kendim Aldım”, “Nil FM”, “Nil Dünyası” gibi birbirinden özel albümler, Kanatlarım Var Ruhumda, Bütün Kızlar Toplandık, Ben Aptal Mıyım, Organize İşler Bunlar, İstanbul’da Sonbahar, Resmen Aşığım, Pırlanta, Hadi İnşallah, Evlenmek Gerek gibi popüler şarkılar ve sayısız ödül sığdıran Nil Karaibrahimgil, eğlenceli sahne performansı ve renkli yorumuyla muhteşem bir konser vermeye hazırlanıyor.

Tüm halka açık olan ve Nil Karaibrahimgil’in sahne alacağı yılın konserine giriş ücretsiz olacak.