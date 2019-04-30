Nilden Erhürman, “İklim Değişkliği’nin Neresindeyiz ?” İsimli konferansa katıldı

Başbakan Tufan Erhürman’ın eşi Çevre Mühendisi Nilden Erhürman, Biyologlar Derneği ve Girne Düşünce Derneği tarafından düzenlenen “İklim Değişikliği’nin Neresindeyiz ?” isimli konferansa katıldı.

Girne’de Dome Otel’de gerçekleştirilen konferansta, Nilden Erhürman, iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili konuşma gerçekleştirdi.

NİLDEN ERHÜRMAN: “ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN EN FAZLA ETKİLENECEK ÜLKELERDENİZ”

Çevre Mühendisi Nilden Erhürman, konuşmasına konferansın önemine dikkat çekerek başladı.

Nilden Erhürman, ülkemizin küçük bir ülke olmasına rağmen boyundan büyük çevre sorunlarına sahip olduğunu söyledi.

Ülkemizin ağır sanayisi olmaması nedeniyle küresel iklim değişikliğine büyük etkisi olmadığını belirten Erhürman, “Ancak buna rağmen iklim değişikliğinden son derece fazla etkilenecek ülkelerin başında geliyoruz” dedi.

Nilden Erhürman, dolayısıyla bu kapsamda gerekli önlemleri almak ve gerekli planlamayı yapmak zorunda olduğumuza vurgu yaptı.

Ülkemizde bu yıl yaşanan yoğun yağmurlar ve beraberinde gelen sel felaketlerinin küresel iklim değişikliğinden etkileneceğimizin habercisi olduğunu ifade eden Erhürman, önümüzdeki yaz aylarında orman yangınlarının büyük tehlike arz etmesi nedeniyle yangınlara karşı önlem almak zorunda olduğumuzun altını çizdi.

Nilden Erhürman konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Dolayısıyla da su kıtlığı mı yaşayacağız, bunun önlemini almak zorundayız. Orman yangını mı olacak, önlemini almak zorundayız. Su kıtlığı beraberinde tarımı da etkileyecektir. Tarım politikalarını mı değişeceğiz, yoksa ektiğimiz tarım ürün desenini mi değiştireceğiz. Tüm bunların önlemlerini almak zorundayız. Dolayısıyla bu çalışma oldukça önemlidir. Bugün buradan çıkacak sonuçların bir yerlere ulaşması oldukça önemlidir.”

Nilden Erhürman, konferansa katkı koyan akademisyenlere, Biyologlar Derneği’ne ve Girne Düşünce Derneği’ne teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Konferansta; “Enerji Verimliliği, Sürdürülebilir Tüketim, Faaliyetler ve Gözlemler” konusunda ODTÜ Sürdürülebilirlik Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Muhtaroğlu, “Yağış ve Sıcaklık Trendleri, Taşkınlar ve Kuraklık Analizi” konusunda ODTÜ Sürdürülebilirlik Merkezi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ ve “İklim Değişikliği Geldi, Asfalt Betondan Nasıl Kurtuluruz?” konusunda İklim ve Enerji Uzmanı Önder Algedik birer sunum gerçekleştirdi. Sunumların ardından katılımcılara belge takdim edildi.