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Nilden Erhürman negatife döndü!

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın eşi, corona virüsü atlattığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Erhürman paylaşımında aşının önemine de değindi.
Nilden Erhürman negatife döndü!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Corona virüsü atlattığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erhürman, aşının önemine de dikkat çekti.

Paylaşım şöyle:

 

"Sıkıntılı günlerin ardından nihayet negatifi gördük. Temaslı olduğum süreci 10. günde pozitif olarak sonlandırınca “Git evden !” dediğimde “Hiç bir yere gidecek değilim!” diyerek hem bana hem minik adamımıza bakan canım sevgilime, getirmeyin artık yiyemiyoruz dediğimiz halde kapımıza yemekler yığan canım annem ve ablama ,kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan harika doktor sevgili Yağmur, melek hemşire Şükran ve tüm sağlık personellerine , güzel güzel sürprizlerle kapımıza gelerek bizi sürekli şımartan, arayan soran iyi dileklerini ileten, bize iyi hissettiren tüm dostlarımıza ve tabi ki siz değerli arkadaşlarımıza herkese çok çok teşekkür ederim.. Hamilelikti emzirmeydi derken aşısız yakalandığım süreçten aşının ne kadar önemli olduğunu tüm aile olarak idrak ederek çıktık.. Sadece korunmak yetmiyor , aşı olmak kesinlikle şart .."

 

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