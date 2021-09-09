Nilden Erhürman pozitif, Tufan Erhürman izole

Haber Kıbrıs Haber Merkezi'nin edindiği bilgiye göre CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Erhürman'ın covid19 testi pozitif çıktı.
Birinci derece temaslı olan Tufan Erhürman kendisini izole etti. Erhürman çiftinin sağlık durumu iyi.
Haber Kıbrıs Haber Merkezi'nin edindiği bilgiye göre CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Erhürman'ın covid19 testi pozitif çıktı.
Birinci derece temaslı olan Tufan Erhürman kendisini izole etti. Erhürman çiftinin sağlık durumu iyi.
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