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Nilgün Belgün'den açıklama: Herkesin haberi vardı...

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Cumhurbaşkanlığı adına hazırlanan Dünya Tiyatrolar Günü klibinde rol alan bazı sanatçıların 'haberimiz yoktu' şeklindeki açıklamalarına, Nilgün Belgün'den yalanlama geldi.
Nilgün Belgün'den açıklama: Herkesin haberi vardı...

Cumhurbaşkanlığı adına hazırlanan ve Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabında yayımlanan Dünya Tiyatrolar Günü klibinde rol alan bazı sanatçılar tepkiler üzerine geri adım atmış, klibin Cumhurbaşkanlığı için hazırlandığını bilmediklerini söylemişlerdi. 

Kendilerini Nilgün Belgün'ün davet ettiğini savunan sanatçılar, adeta "kandırıldıklarını" ifade etmişlerdi. 

Nilgün Belgün, kişisel Twitter hesabında bir açıklama yaparak "Tüm sanatçılardan muvafaknameler alınmış, reklam yayına girmeden önce Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı videonun son hali WhatsApp ile herkesle paylaşılmıştır" dedi. 

Herkesin haberinin olduğunun ifade edildiği açıklama şöyle: 

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NE OLMUŞTU? 

Aralarında Haldun Dormen, Nevra Serezli, Suna Keskin, Göksel Kortay gibi sanatçıların bulunduğu tiyatrocular bir klipte rol amışlar, klip de Cumhurbaşkanlığı forsuyla Erdoğan tarafından paylaşılmıştı. 

Tepkiler üzerine bazı sanatçılar, klibin kim için hazırlandığını bilmeden rol aldıkarını söylemişlerdi. 

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