Nilgün Güney’in “Bohça” Sergisi DAÜ’de Sanatseverlerle Buluştu

Kültürel değerlerin sanatsal bir platformda buluştuğu sergi, DAÜ ev sahipliğinde açıldı. Geliri kadın sığınma evine bağışlanacak olan sergi, 31 Ocak 2025’e kadar ziyarete açık olacak.

NİLGÜN GÜNEY BOHÇA SERGİSİ DAÜ EV SAHİPLİĞİNDE AÇILDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kültür Dairesi Müdürlüğü’nün himayesinde düzenlenen Nilgün Güney’in “Bohça” isimli sergisine ev sahipliği yaptı. Küratörlüğünü DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın üstlendiği sergi Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı (KÜKOM) Ayhan Menteş Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. Söz konusu serginin açılış törenine KKTC Milletvekili Şifa Çolakoğlu, KKTC Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu ve DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu katıldı.

Geçmişle İlgili Değerler Sanatsal Bir Platforma Taşındı

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Sanat Koordinatörü ve Bohça Sergisi küratörü Zehra Şonya, serginin küratörlüğünü yapmaktan büyük bir gurur duyduğunu ifade etti. Konuşmasında, Nilgün Güney’in kendisi ve sanat dünyası için önemine vurgu yapan Şonya, serginin yitirilen kültürel ve toplumsal değerleri yeniden hatırlatma noktasında oldukça değerli olduğunu dile getirdi. Şonya, geçmişle ilgili değerlerin sanatsal bir platforma taşınmasının önemine değinirken, genç neslin, kültürel değerlerimizi bugünden alıp geleceğe taşımasını temenni etti.

Küçük Adımlar Atarak Büyük Okyanuslarda Yüzmeyi De Tercih Etmeliyiz

Ardından söz alan KKTC Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, törene siyasi kimliğinin yanı sıra sanatçı kimliğiyle katıldığını belirterek, Nilgün Güney’e duyduğu hayranlığı dile getirdi. Güney’in sanat dünyası için taşıdığı değere vurgu yapan Zaimağaoğlu, “Küçük adımlar atarak büyük okyanuslarda yüzmeyi de tercih etmeliyiz.” sözleriyle bu değerli sergiyi Türkiye’ye taşımak istediğinin altını çizdi. Zaimağaoğlu konuşmasını, sergide emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek sonlandırdı.

İnsanlara Başarılı Bir Şekilde Ulaştı

Sergi sanatçısı Nilgün Güney, konuşmasına DAÜ, KKTC Kültür Dairesi ve DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’ya teşekkür ederek başladı. Küratörlük sürecinde Zehra Şonya’ya duyduğu güveni vurgulayan Güney, Bohça eserlerinin oluşum hikâyesini katılımcılarla paylaştı. Serginin anılarla dolu olduğunu ifade eden Güney, eserlerin geçmişi yeniden canlandırma amacı taşıdığını belirtti. Güney insanların eserler aracılığıyla geçmişi hatırlamasından büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirerek, serginin bu anlamda insanlara başarılı bir şekilde ulaştığını görmekten duyduğu memnuniyeti sözlerine ekledi.

Elde Edilecek Gelir Kadın Sığınma Evine Bağışlanacak

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, DAÜ’nün yoğun programının arasında serginin herkese bir nefes olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Prof. Dr. Zorlu, “Bu serginin bizleri çocukluğumuza, kültürümüze götüreceğine inanıyorum. Sergi hepimizin yüzünde hüzünlü bir gülümseme oluşturacak.” ifadeleriyle serginin kültürel değerini vurguladı. Ayrıca, özellikle sergi kataloğunda dikkatini çeken önemli bir noktaya değinerek, “Bu katalog satışından elde edilecek gelir, kadın sığınma evine bağışlanacak.” diyerek, Nilgün Güney’e göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Sanat Alanında Önemli Bir Değer

KKTC Milletvekili Şifa Çolakoğlu gerçekleştirdiği konuşmada, meslek hayatına keman öğretmeni olarak başladığını belirterek, Nilgün Güney ile çalışma fırsatını elde ettiğini söyledi. Güney’in sanat alanında önemli bir değer olduğunu vurgulayan Çolakoğlu, sanatın toplumda bir nefes alma kaynağı olduğunu ifade ederek sergi ile kültürümüze ve değerlerimize yeniden sarılma fırsatı elde ettiğimizi belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen törenle sergi sanatseverlerin ziyaretine sunuldu. Serginin açılışı, KKTC Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, KKTC Milletvekili Şifa Çolakoğlu, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Sergi Sanatçısı Nilgün Güney tarafından yapıldı.

Sergi 31 Ocak Cuma Gününe Kadar Ziyarete Açık Olacak

Sanatseverlerden yoğun ilgi gören sergi, 10-31 Ocak 2025 tarihleri arasında hafta içi her gün 10.00-18.00 saatleri arasında, cumartesi günü ise randevulu olarak KÜKOM Ayhan Menteş Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecektir.