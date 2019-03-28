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‘Nilgün’ün kurbanı olduk’: Tiyatrocular Erdoğanlı klipte yer aldığını bilmiyormuş

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Dünya Tiyatrolar Günü’nde ‘cumhurbaşkanlığı’ amblemiyle yayınlanan klipte yer alan sanatçıların klibin cumhurbaşkanlığı için çekildiğini bilmediği ortaya çıktı.
‘Nilgün’ün kurbanı olduk’: Tiyatrocular Erdoğanlı klipte yer aldığını bilmiyormuş

Nilgün Belgün, Haldun Dormen, Suna Keskin, Nevra Serezli, Oya Başar, Göksel Kortay ve Doğa Rutkay’ın da oynadığı klipte sanatçılar toplu olarak şarkı söylüyor. Klip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 26 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutlama mesajıyla sona eriyor. Klipte yer alan sanatçılar seçim öncesi propaganda malzemesi oldukları gerekçesiyle sosyal medyada eleştirilere hedef olmuştu.

 

Cumhuriyet’ten Özgür Oğraş Çolek ve Ayşa Han’ın haberine göreklibi oyuncu Nilgün Belgün organize etti.

Belgün, klibin Kültür Bakanlığı desteğiyle yayınlanacağını klipteki sanatçılarla paylaştığını, klibin sonuna Erdoğan’ın kendi mesajını ekleyeceğinden sonradan haberdar olduğunu aktardı.

‘Nilgün’ün kurbanı olduk’

Klipteki sanatçılar ise durumdan hiç haberdar değilmiş.

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Haldun Dormen: “Tamamen Nilgün’ün kurbanı olduk diyorum, hiçbirimiz bunun siyasi bir sonucu olacağından haberdar değildik. Ben bu zamana kadar AKP’den gelen hiçbir davete, hiçbir yemeğe katılmadım. Nilgün’ün haberi var mıydı yok muydu bilmiyorum, kendisi de olmadığını söylüyor.”

Suna Keskin: “Teklif bana Nilgün Belgün’den geldi, söz konusu tiyatro ve sanat olunca benim için akan sular durur. Ama ben klibin cumhurbaşkanlığı için çekildiğini bilmiyordum. Ben de klip yayımlandıktan sonra öğrendim.”

Nevra Serezli: “Haldun Dormen ve diğer arkadaşlarımın ismini de duyunca… Nilgün Belgün beni aramış ulaşamamış, BKM’nin müdürü aradı, ‘Tiyatro Günü için bir klip çekiliyor’ dedi. Bir nebze yardımcı olunursa diye gittim. Ama sonradan klibin sonuna bir şeyler konulmuş bilmiyorum. Olumlu yönden de bakmak gerekirse cumhurbaşkanı, Dünya Tiyatro Günü’nü kutlamış. Yaşını başını almış insanlarız, kolay kolay kullanılmayız, art niyet aramıyorum. Biz ‘Sanatçılar, çocuklar için…’ ya da ‘Engelliler için…’ denildiğinde ‘Tabii varım’ diyoruz. Bazı zamanlarda bunu düşünmezsiniz. ‘Tiyatro’ denilince gittim.”

Göksel Kortay: “Nilgün Belgün’ün davetiyle gittik. Haberimiz yoktu. Videoyu da akşam 17.00’de izleyince gördük ne olduğunu. Ama biz bu ülkenin sanatçılarıyız, bu ülkenin halkına sanat yapıyoruz, tası tarağı toparlayıp gidemeyiz. Cumhurbaşkanlığı için yapıldığını bilseydim gider miydim, net bir şey söyleyemiyorum tabii ama; sanat ayrımcı değil, birleştiricidir. Ben her türlü yasaklamaya karşı özgürlükten demokrasiden yanayım.”

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