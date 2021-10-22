Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Gazimağusa Belediyesini Ziyaret Etti

Bursa iline bağlı Nilüfer Belediyesinin Başkanı Turgay Erdem beraberindeki heyetle Gazimağusa Belediyesini ziyaret etti. Heyette, Başkan Yardımcısı Adem Vural, meclis üyeleri ve muhtarlar yer aldı. Ziyaretin sonunda Başkan İsmail Arter Başkan Erdem’e el yapımı Kıbrıs Kapısı, Başkan Turgay Erdem ise Başkan Arter’e el yapımı İznik Çinisi takdim etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Nilüfer Belediyesi ile uzun yıllardan beridir kardeş şehir olduklarını, Nilüfer Belediyesinin kalabalık bir heyetle Gazimağusa’yı ziyaret etmelerinden dolayı memnun olduğunu söyledi. Başkan Arter, KKTC’nin 2. büyük şehri olan Gazimağusa’nın hem bir liman kenti hem eski eser bakımından en zengin kent olduğunu, tarihi eserlerinin çok büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, günü birlik turistlerin bölgeyi çok ziyaret ettiğini söyledi. Pandemi öncesi ve sonraki olarak 2 dönemi yaşadıklarını, ekonomik, sosyal, sağlık yapılarının değiştiğini ifade eden Başkan Arter, uzun bir süre Koronavirüs ile yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini söyledi. Turizm bakımından zengin olan Gazimağusa’nın ülkenin en büyük üniversitesi DAÜ’yü barındırdığını, üniversiteyle birlikte kentin nüfusunun 40 binden 60 binlere yükseldiğini, ayrıca ülkedeki en büyük 2 doğal sulak alanın Gazimağusa’da olduğunu, bunlarla ilgili projeleri olduğunu ancak pandemiden dolayı durakladığını söyledi. Başkan Arter ayrıca, Kentteki imarlaşmada yaşanan sıkıntının aşılacağını, üzerinde 5 yıldır çalıştıkları İmar Planını onayladıklarını, bundan sonra imamlaşmanın disiplin altına alınacağını belirtti. Başkan Arter, pandemi döneminde her zaman ön planda belediyelerin olduğunu, sağlık bakanlığının yapacağı işleri de yaptıklarını ifade etti.

5.5 kilometre karelik alana sahip Maraş’ın 46 yıl kapalı kaldıktan sonra 2020 Şubat ayında hem Türkiye hem Kıbrıs’taki siyasi idarenin hem sivil toplum örgütleri ve Barolar Birliği’nin çalışmaları olduğunu ifade eden Başkan Arter, 46 yıl kapalı kaldıktan sonra oradaki binaların insanların yaşayacağı bir yere dönüştürmenin kolay olmadığını söyledi. Maraş ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, 2020 Ekim ayında Maraş’ın açılabileceğinin kamuoyuna duyurulduğunu ve 8 Ekim’de ziyarete açıldığını ifade eden Başkan Arter, Demokrasi ve Keneddy Caddesi’nin yollarının düzeltildiğini, Temmuz 2021’de Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla yüzde Maraş’ın 3.5’luk kısmının sivil idareye devredildiğini, bu bölgenin pilot bölge olarak yaşayan şehir olması için bütün teknik dairelerin altyapı projesi hazırlandığını söyledi. Rumlara yapılan çağrıda, iç hukuk yolu olarak Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuruların başladığını, 40 civarında başvurunun olduğunu ifade eden Arter, iade, takas ve tazminat olarak 3 farklı çözüm formülü olduğunu söyledi. Maraş’ın doğu tarafında Gazimağusa Belediyesinin kamuya ait yerlerde düzenlemeler yaptığını, plajları düzenlediklerini herkesin bu plajları kullandığını ifade ederek, güzergahlarda güvenliği sağladıklarını ve 40 personelle büfeler ve bisiklet kiralama hizmeti verdiklerini söyledi. Başkan Arter, BM’den, gündeyden farklı ülkelerden tepkisel açıklamalar geldiğini, derinlemesine konuya bakmadan tepki koymanın yanlış olduğunu ifade ederek, Kıbrıs sorununda müzakerelerle sorunun masada çözüleceğini, karşılıklı demeçlerle bir yere varılamayacağını, niyet olması halinde anlaşmanın olabileceğini söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, Bursa’dan muhtarlar derneği başkanları ve meclis üyelerinin olduğu 73 kişilik bir grupla geldikleri Gazimağusa’da karşılıklı işbirliği ve kardeşliklerini de pekiştirmek istediklerini söyleyerek, güzel bir şekilde ağırlandıkları için teşekkür etti. Türkiye’den Kıbrıs’ı takip ettiklerini, yapılan çalışmaları izlediklerini ifade ederek, Maraş’la ilgili en son değerlendirmelerde Türkiye’de farklı bir umut içerisine girildiğini, siyasilerle toplumlar arasındaki ilişkilerin farklı olduğunu, toplumların işbirliğine hazır olduğunu ifade ettiğini, ancak uluslararası siyaset içinde bazı anlaşmazlık çıktığını söyledi. Uzun yıllardır devam eden görüşmelerin sonuç vermediğini ifade eden Erden, bu sizleri etkilediği gibi bizleri de etkiliyor. Biz buranın kalkınması, turizme kazandırılması konusunda umut besliyoruz. Zaman içinde bunların da olacağına inanıyorum. Sizin yaptığınız çalışmalar da çok değerli çalışmalar.” dedi.

Erdem, pandemi nedeniyle görüşmelere ara verdiklerini, dünyayı saran salgının her türlü aşıya rağmen etkisinin devam ettiğini ifade ederek, salgın dönemi çok ciddi çalışmalar yaptıklarını amaçlarının toplum sağlığını korumak olduğunu bunu da başardıklarını belirtti.