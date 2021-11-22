Nisa Hacı yoğun bakımda uyutuluyor

Girne’de dün akşam saatlerinde yaşanan ve herkesi acıya boğan olayda, küçük Nisa odasında slıncakta sallanırken boynuna salıncak ipinin dolanması sonucu soluksuz kalmış ve baba Emre Hacı tarafından fark edilmesi üzerine sağlık ekipleri çağırılmıştı.

Girne’de dün akşam saatlerinde yaşanan ve herkesi acıya boğan olayda, küçük Nisa odasında slıncakta sallanırken boynuna salıncak ipinin dolanması sonucu soluksuz kalmış ve baba Emre Hacı tarafından fark edilmesi üzerine sağlık ekipleri çağırılmıştı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu duran kalbi çalıştırılan Nisa, dünden bu yana Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyor.

Beyin fonskiyonlarının çalıştığının göstergesi olarak tepki vermesi umut edilen Nisa ile ilgili bu ana kadar olumlu bir gelişme yaşanmadı.