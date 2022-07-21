Nisa Nur parlıyor

18 yaşındaki Nisa Nur, attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekti.
Nisa Nur, teknik özelliği, pasları ve son vuruşlardaki becerisiyle takımına büyük katkı koydu.
Nisa Nur'un Türkiye'den birkaç ekip tarafından izlendiği de öğrenildi.
18 yaşındaki Nisa Nur, attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekti.
Nisa Nur, teknik özelliği, pasları ve son vuruşlardaki becerisiyle takımına büyük katkı koydu.
Nisa Nur'un Türkiye'den birkaç ekip tarafından izlendiği de öğrenildi.
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