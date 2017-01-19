Nisan 2015'ten bu yana çalışmalar sürüyordu...

ağlık Bakanlığı’nın, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu ve Türk Pediatri Kurumu ile işbirliği içinde yürüttüğü ve 6-11 yaş arası 3 bin 989 çocuğun katıldığı sağlık taramasında, çölyak hastalığı oranı yüzde 1 olarak belirlendi.

Konuyla ilgili bugün Sağlık Bakanlığı’nda basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu yanında, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Yeşim Gümüşdağ, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi eski Müdürü Emine Aligüllü, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Gülten Erçal ile Türk Pediatri Kurumu’ndan Prof.Dr. Fügen Çullu Çokuğraş ve Doç Dr. Ömer Faruk Beşer katıldı.

Toplantıda konuşan Sağlık Bakanı Sucuoğlu, kesin sonucun bağırsak biyopsisiyle belirleneceğini dile getirerek yüzde 1’lik oranın dünya standartlarında olduğunu açıkladı.

SUCUOĞLU: “3 BİN 989 ÇOCUK KATILDI”

Basın toplantısında konuşan Sucuoğlu, kalıtsal bir hastalık olan ve tedavi edilmediği takdirde mide bağırsak kanserine kadar varabilen sistemik bir hastalık olan çölyakın erken tanı ve tedavisini hedefleyen bu çalışmada, ada genelinde 6-11 yaş gurubu 3 bin 989 çocuktan kan numuneleri alındığını dile getirdi.

Yapılan testlerin ardından 39 çocukta çölyak hastalığı tespit edildiğini anlatan Sucuoğlu, bunun yüzde 1’e denk geldiğini ve bu oranın dünya standartlarında olduğunu ifade etti.

Kan numunelerinde hastalık şüphesi tespit edilen çocukların ailelerine, hastalık ve bundan sonra yapılması planlananlar hakkında bilgi vermek üzere bugün saat 15.00’te Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde toplantı düzenleneceğini ifade eden Sucuoğlu, toplantıya katılmak üzere ilgili çalışmaları yürüten Prof.Dr. Fügen Çullu Çokuğraş ve Doç Dr. Ömer Faruk Beşer’in de adaya geldiğini anımsattı.

Sucuoğlu, kan sonuçları pozitif çıkan çocuklara kesin tanı için bağırsak biyopsisi yapılmasının planlandığını kaydetti.

ALİGÜLLÜ: “ÇALIŞMA NİSAN 2015’TE BAŞLADI”

Çalışmaların yürütüldüğü dönemde Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü olarak görev yapan Emine Aligüllü ise toplantıda yaptığı konuşmada, çalışmanın, Sağlık Bakanlığı’na bağlı ve gerekse serbest çalışan toplam 15 çocuk doktoru ve 17 hemşirenin katkısıyla yapıldığını kaydetti.

Aligüllü, Nisan 2015’te başlayan çalışma kapsamında Lefkoşa’da 13 okuldan 1242; Gazimağusa’da 14 okuldan 947; Girne’de 11 okuldan 601; Güzelyurt’ta 6 okuldan 563, İskele’de 7 okuldan 636 olmak üzere toplam 3 bin 989 öğrenciden kan numuneleri alınarak Türk Pediatri Kurumu’na gönderildiğini kaydetti.

Yapılan tetkikler sonucu Lefkoşa’da 16, Gazimağusa’da 9, Girne’de 6, İskele’de 4 ve Güzelyurt’ta 4 öğrencinin kan testlerinin pozitif çıktığını kaydeden Aligüllü, çocuk doktorlarının çalışma yapılan okullardaki öğretmenleri bilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.

ÇOKUĞRAŞ: “HASTALIK DEĞİL YAŞAM BİÇİMİ”

Basın toplantısında konuşan Türk Pediatri Kurumu eski başkanı Prof.Dr. Fügen Çullu Çokuğraş ise, çölyaka bir hastalık değil yaşam biçimi olarak yaklaşmak gerektiğini anlattı.

Çokuğraş çölyak hastalarının yaşam boyu sağlıklı beslendikleri için başka bazı rahatsızlıklardan da korunduğunu ifade etti. Çokuğraş konuşmasının ardından Sağlık Bakanı Sucuoğlu’na plaket takdim etti.

Türk Pediatri Kurumu’ndan Doçent Doktor Ömer Faruk Beşer ise, çalışmayla ilgili bilgi vererek, hastalığın kesin tanısı için bağırsak biyopsisine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.