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Nisan ayında oyun sektörü zirveyi gördü

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Uluslararası 85 oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası Oyunfor’un açıkladığı verilere göre oyun ve oyun içi satışları nisan ayında 2021 yılının zirvesini yaşadı.
Nisan ayında oyun sektörü zirveyi gördü

Uluslararası 85 oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası Oyunfor’un açıkladığı verilere göre oyun ve oyun içi satışları nisan ayında 2021 yılının zirvesini yaşadı. Mart ayına kıyasla %20 artış gösteren satışlar, geçtiğimiz yılın nisan ayına kıyasla %28’lik bir büyüme gösterdi.

Oyunfor, her ay açıkladığı verilerle Türkiye oyun sektörünün durumunu gözler önüne sermeye devam ediyor. Oyun satışları ve oyun içi satış rakamlarına dayanan veriler doğrultusunda şubat ayında düşüşe, mart ayında tekrar yükselişe geçen cirolar, nisan ayında önceki aya kıyasla %20 oranında büyüyerek yılın zirvesini görmüş oldu. Geçtiğimiz yılın nisan ayına kıyasla %28’lik bir büyüme kaydeden satışlarda konsol oyunlarının payı gitgide azalırken mobil oyunların payı günden güne artıyor. Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: ‘’Ülkemizdeki oyunseverler yüksek kur farklarından dolayı oyun konsollarına ve konsol oyunlarına ulaşmakta zorlanmaya başladı. Her geçen ay konsol oyunlarındaki satışlar düşerken ücretsiz masaüstü ve mobil online oyunlardaki oyun içi alışveriş rakamları artıyor.¨

Satışların kategori olarak dağılımı:

                   Ocak 2021   Şubat 2021    Mart 2021   Nisan 2021

PC               %17              %19               %21             %22

Konsol        %26              %25               %24             %17

Mobil           %57              %56               %55             %61

Nisan ayının şampiyonu Garena Free Fire
Oyunfor’un verilerinden hareketle Nisan ayında en çok ciro yapan oyun, 111 Dots Studio tarafından geliştirilen ve Garena tarafından 2017’de iOS ve Android işletim sistemleri için yayınlanan, battle royale türündeki Garena Free Fire oldu. 2019 yılında dünya çapında en çok indirilen mobil oyun olan Garena Free Fire, ülkemizde de her geçen yıl popülerliğini artırmaya devam ediyor.

Nisan ayında Oyunfor’un ‘en çok ciro yapan oyunlar’ listesinin ilk iki sırasını battle royale türündeki mobil oyunlar oluştururken, listede PC kategorisinde sadece iki oyunun yer alması ve bu iki oyunun da ünlü oyun yayıncısı Riot Games’e ait olması (League of Legends & Valorant) sektörün güncel dinamikleri açısından dikkat çekici.

Nisan ayında en çok ciro yapan 10 oyun:

1. Garena Free Fire  
2. PUBG Mobile
3. Call of Duty Mobile
4. Brawl Stars 
5. Mobile Legends   
6. Lords Mobile
7. LifeAfter 
8. Rules of Survival 
9.  Valorant
10. League of Legends

Son zamanların popüler mobil MOBA oyunlarından Brawl Stars ise ilk kez Oyunfor’un aylık listesinde kendine yer buldu. Finlandiya merkezli video oyun şirketi Supercell tarafından geliştirilen ve 2018’de küresel çapta yayınlanan Brawl Stars, ülkemizdeki aktif kullanıcı sayısını ve oyun içi hasılatını artırarak yayın hayatına devam ediyor.

Satışların yaşa göre dağılımı:

                    Ocak 2021    Şubat 2021    Mart 2021   Nisan 2021

18-21 Yaş       %9               %10             %9               %8

21-30 Yaş     %44             %45             %45             %44

   30+ Yaş       %47             %45              %46             %48

Satışların cinsiyete göre dağılımı:

                    Ocak 2021   Şubat 2021    Mart  2021   Nisan 2021

Kadınlar      %29              %30                %31              %30

Erkekler      %71              %70                 %69               %70

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