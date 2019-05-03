Nisan'da hayat %3,95 pahalı oldu!

DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu yaptığı açıklamada, Devlet Planlama Örgütü’nün, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay tüketici fiyatları genel endeksini yayınlamakta olduğuna işaret ederek, 2019 yılı Nisan ayı enflasyon oranında (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi) bir önceki aya göre %3.95, bir önceki yılın aralık ayına göre %5.72, bir önceki yılın aynı ayına göre %30.77 değişim gerçekleştiğini ifade etti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 342 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 90 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşirken, en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %68.36 greyfurt, %66.67 piyango bileti (TC) ve %66.55 brokoli oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %44.62 salatalık, %44.06 taze fasulye ve %42.41 patlıcan olarak açıklandı.

Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranı şöyle:

“1. Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %11.96 artış,

2. Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %10.69 artış,

3. Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %7.85 artış,

4. Lokanta ve Oteller ana grubunda %6.63 artış,

5. Ulaştırma ana grubunda %4.63 artış,

6. Eğlence ve Kültür ana grubunda %4.33 artış,

7. Eğitim ana grubunda %1.60 artış,

8. Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %1.33 artış,

9. Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %1.24 artış,

10. Sağlık ana grubunda % 0.75 artış,

11. Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda % 0.65 artış,

12. Haberleşme ana grubunda % 0.48 artış.”

Nisan ayında en yüksek artış gösteren ana grup Alkollü İçecekler ve Tütün olurken, bunun nedeni olarak sigara tütünü, sigaralar ve şarap fiyatlarındaki artışlar gösterildi.

Giyim ve Ayakkabı ana grubu yeni sezon ürünlerindeki fiyat artışları nedeniyle en çok yükselen ikinci ana grup oldu.

Nisan ayında endekse yansıyan tüm döviz kurlarının ortalaması artı ise oldu.

Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda Elektrik Ücretleri, Pencere Satın Alma (PVC), Gazyağı Ücreti; Lokanta ve Oteller ana grubunda Baklava, Otel Ücretleri, Yaş Pasta; Ulaştırma ana grubunda Kargo (Yurt Dışı), Uçak Ücreti (Ercan-İstanbul), Akaryakıt Ücretleri; Eğlence ve Kültür ana grubunda Piyango Bileti (TC), Yurt Dışı Tur (Kültür Amaçlı-İtalya), Okul Defteri; Eğitim ana grubunda Özel Okul Ücretleri; Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda Meyveler, Tavuk Baget, Tavuk But; Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda Oje, Erkek Parfümü, Kadın Parfümü; Sağlık ana grubunda Normal Doğum Ücreti , Implant Ücreti, Sezeryan Doğum Ücreti; Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda Çamaşır Makinesi Tamiri, Bulaşık Deterjanı Toz (Makine İçin), Cam Temizleme Ürünü; Haberleşme ana grubunda Cep Telefonu fiyatlarındaki artışlar nedeniyle bu ana gruplar artı değer gösterdi.

Bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer olan 12 ana grubun tümünde artış oldu.