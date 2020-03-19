Nisan'dan itibaren "Örtülü ödenek" sağlığa verilecek

Cumhurbaşkanlığı bütçesinde tanıtma ve enformasyon hizmetlerine katkı projesi kaleminde bulunan ve örtülü ödenek olarak anılan tahsisatın yıl sonuna kadar Sağlık Bakanlığı'na aktarılması konusunda gerekli yazılı talimatı Maliye Bakanlığı'na ileteceğini açıklayan Akıncı'nın paylaşımı şu şekilde;

"Bugün korona virüse karşı mücadele her türlü diğer öncelik ve ihtiyacın önüne geçmiş bulunmaktadır. Bu anlayışla, CB’lığı bütçesinde tanıtma ve enformasyon hizmetlerine katkı projesi kaleminde bulunan ve örtülü ödenek olarak anılan tahsisatın,Nisan ayından başlayarak yıl sonuna kadar olan dokuz ayı kapsayan tümünün bu mücadele için kullanılmasına karar vermiş bulunuyorum. Bu amaçla sözkonusu meblağın Sağlık Bakanlığına aktarılması için gerekli yazılı talimat Maliye Bakanlığına iletilecektir. Hep beraber dayanışma içerisinde bu zor dönemi aşacağız."