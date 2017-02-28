Nisap sorununa bir tepki de Özyiğit'den geldi

TDP Genel Başkanı Cemal Özyğit, Cumhuriyet Meclisi’nde yaşanan nisap sorununa ilişkin açıklamada bulunarak önemli bir iddiayı ortaya attı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Özyiğit, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, hükümete mensup parti ve milletvekilleri arasında Sayıştay Üyeliği Seçimleri konusunda anlaşmazlık yaşandığı iddiasını ortaya atarak, nisap sorununun bu nedenle gerçekleştiğine yönelik düşünceler olduğunu dile getirdi.

Özyiğit açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Cemal Özyigit UBP-DP Azınlık Hükümeti şov yapmaya gelince aslan kesiliyor. Ancak iş denetime gelince; muhalefetin, halk adına sorgulamasından yani denetimden kaçmak için Meclise gelmiyor. Böylelikle nisap sağlanamıyor. Oysa bugün Mecliste denetimin yanısıra, Sayıştay Üyeliği için de seçim vardı. Bir iddiaya göre Hükümete mensup partiler ve milletvekilleri seçim konusunda anlaşamamışlar. Nedeni bu mu yoksa başka birşey mi var, bilinmez. Ne olursa olsun halka saygısızlık ediliyor.