Nissan İspanya'daki fabrikasını kapattı, Japon otomobil firmalarının üretimi %60 düştü

Koronavirüs salgınında yaşanan talep düşüklüğü sebebiyle, Japon firmaların ülke içi ve dışında fabrikaların geçici kapatması araç üretimini düşürdü.

Nisan ayında küresel çapta Toyota, Honda, Nissan, Subaru firmalarının yer aldığı başlıca 8 Japon otomobil firmasınca 916 bin 200 araç üretildi.

Üretim bandında, Nisan 2019’a kıyasla yüzde 60,9 düşüş yaşanırken, Toyota yüzde 50, Honda yüzde 52, Nissan yüzde 62 seviyesinde kayıp yaşadı.

ABD’deki fabrikalarını geçici kapatmasıyla firmaların bu ülkedeki üretimleri, Nisan 2019’da 320 bin seviyesinden, geçen ay sıfıra indi.

Firmaların Japonya içindeki üretimleri de yüzde 46 düşüşle 412 bin 500’e indi.

Salgın şartlarının hafifilediği Çin’de ise firmaların yeniden üretim faaliyetlerini sürdürmesiyle, geçen yılın aynı dönemine kıyasla araç üretimi yüzde 11 artarak, 446 bini aştı.

Nissan İspanya'daki fabrikasını kapattı, binlerce kişi işsiz kaldı

İspanya hükümeti, Japon otomobil devi Nissan'ın Katalonya bölgesindeki üretim tesislerini kapatma kararı aldığını ve karar neticesinde yaklaşık 3 bin doğrudan iş kaybına neden olduğunu bildirdi.

İspanya Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tesisin çalışmaya devam etmesine yönelik tüm tekliflere rağmen şirketin böyle bir karar aldığını ve durumun üzüntü verici olduğunu belirtti.

Bununla birlikte bakanlık şirket yöneticilerini alternatifleri düşünmeye davet etti.

İşçi sendikaları da şirketin Barselona'daki üretim tesisini ve iki küçük fabrikayı kapatması halinde Nissan’ın yerel tedarik zincirindeki 20 kişinin işininin daha tehdit altında olacağı uyarısında bulundu.

Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı ekonomik krize sürüklenen İspanya'da 2020 yılı sonu itibarıyla ekonomide yüzde 13'a varan daralma yaşanması ve işsizlik oranının yüzde 19'a çıkması öngörülüyor.