Niyazi Kızılyürek Kıbrıslı  biz ise araftayız….

Erhan Arıklı dün yine öyle bir laf etmiş ki evlere şenlik.

İnsan ağlasın mı, gülsün mü, yoksa üzülsün mü bilemiyor doğrusu.

Gerçi köşe yazılarında Kıbrıslıların dilinde sigara söndürmek istediğini, canı sıkıldığında tokatı patlatıp, kum torbası yerine yumruklamak istediğini yazacak kadar yaşadığı toprakların insanlarından nefret eden ve Türkiyeli- Kıbrıslı ayrımı yaratarak bundan siyasi çıkar elde etmek isteyen hatta Kıbrıslıların boyunlarına esaret tasması takmak isteyecek kadar fetihçi ve faşist zihniyet taşıyan biri olarak Erhan Arıklı’yı herkes biliyor.

Ama yine de dünkü sözleri sarf edecek kadar kendinden geçeceğini ve kendi kendisi ile çelişeceğini tahmin etmezdim.

KKTC Meclisinde Niyazi Kızılyürek için "KKTC vatandaşı mı?" diye soruyor.

Yani Niyazi Kızılyürek’in vatandaşlığını sorguluyor.

Bunu nerede yapıyor ?

KKTC Meclisinde!!!

Yani Cumhurbaşkanını tanımayıp suç duyurusunda bulunduğu,

Türkiye siyasilerini bu ülkenin yöneticisi olarak gördüğü,

KKTC’yi Türkiye’nin bir alt yönetimi olarak gördüğü bir ülkenin Meclisinde.

Damına BOY bayrakları çekilerek işgal edilen bir mecliste.

İyi de kardeşim, şimdi bu zata sormazlar mı!



KKTC Cumhurbaşkanını tanımayıp Türkiye'den gelen bakanlara şirin gözükmek için Sn. Akıncı hakkında suç duyurusunda bulunan,

Yine Afrika Gazetesini taşlayıp KKTC'nin Cumhurbaşkanına hakaret edip "yuhalayan" güruhun yanında yer alıp alkışlayanlar aynı siz değil miydiniz?

Bir ülkenin cumhurbaşkanını ve meclisini bu duruma düşürüp itibarsızlaştırmak ve hakaret etmek o ülkeyi tanımamak demek değil midir?

Ne oldu da birden aklınıza KKTC geldi ve sallamadığınız KKTC'nin vatandaşlığını önemseyip sorgulamaya başladınız?

Hadi diyelim KKTC’nin bir ülke olduğunu ve vatandaşlığının da önemli olduğunu kafanıza saksı düşmeden, OY kaygısı taşımadan anladınız(!)

İhtimal yok ya, hadi diyelim öyle oldu.

Peki vatandaşlığını sorguladığınız kişi kim ve siz bu hakkı kendinizde nasıl bulabiliyorsunuz ?



Niyazi Kızılyürek KIBRISLI bayım KIBRISLI.

Yani kökleri bu topraklarda.

Diğer bir deyişle atasının, babasının toprakları burası.

Adını ister KKTC koyun ister başka bir şey, sonuç değişmez.

Mesele nerenin vatandaşı olduğun değil, hangi topraklara ait olduğundur.

Vatandaşlığa bakarsan sen de ben de KKTC'nin vatandaşıyız.

Bu bizi Kıbrıslı yapar mı?

Size, bana nereli olduğumuz sorulduğunda ne diyeceğiz?

Kıbrıslı mı diyeceğiz, Türkiyeli mi, yoksa sadece köklerimizi inkar edip, ekmek yediğimiz topraklara da nankörlük yapıp KKTC vatandaşı mı diyeceğiz?

Cevabını ben vereyim bayım!!

Sen de ben de ARAF'TAYIZ Araf ta.

Ne Kıbrıslı olabildik ne de Türkiyeli kalabildik.

Ne olduğumuzu bilemedik.

Zaten sonradan ne Kıbrıslı olunur ne de Türkiyeli.

Sadece vatandaş olunur ama o da kişiyi vatandaşı olduğun toprakların sahibi yapmaz.

Vatandaşlık bir lütuftur ve vatanını bölüşenlere minnet duyulur sadece.

Vatanın gerçek sahipleri sorgulamak görgüsüzlükten öte hadsizliktir.

Diyelim ki Almanya’da ya da İngiltere de vatandaş oldunuz,

Bırakın o topraklara sahip çıkmayı Alman ya da İngiliz birinin vatandaşlığını sorgulama haddiniz olabilir mi?

Şimdi yine o malum yüzsüzlüğü gösterip “Kan döktük” edebiyatı yapacaksınız.

Gerçi dökülen kan Kıbrıslılar kadar Türkiye’nin güvenliği için Türkiyelisi ve Kıbrıslısı ile birlikte döküldü ama bu halk bedelini fazlasıyla ödedi.

Yine de dediğinizi kabul edelim.

Buranın sahipleri gördüğünüz Türkiyeli siyasiler, Türkiye’nin bekasına kast eden ,darbe yapan FETÖ nün başının vatandaşlığını ya da APO’nun vatandaşlığını bile sorguluyor mu ki siz bu hadsizliği kendinizde hak görüyorsunuz?

Gerçi niyetiniz bu değil ama siz kimin ülkesini kimden koruduğunuzu sanıyorsunuz?

Şu anda atalarınızın kök saldığı, topraklar dört bir yandan kuşatılmışken neden ağzınızı açıp tek kelime etmiyorsunuz ve vatanınızı korumuyorsunuz da sadece vatandaşı olduğunuz bir ülkenin huzurunu bozmakla meşgulsünüz?

Sadece oy uğruna insanların manevi duygularıyla oynamaya, bu toplumu bölüp ayrıştırmaya değer mi?

Nasıl ki bu halk, bu toprakların kökleri fetih zihniyetinize rağmen sizin vatandaşlığınızı sorgulamıyorsa, sizin de sizden farklı düşünenlerin vatandaşlığını sorgulama hakkınız yok.

Hele ki bu toprakların gerçek sahiplerinin.

Bu yaptığınızın adı zorbalıktır.

Bölücülüktür ve ancak insanları bir birine düşman etmeye yarar.

Hiç kimse bir diğerinden daha az ya da daha çok sevmez ülkesini.

Hiç kimse farklı düşüncesinden dolayı da ne ülke sevgisiyle ne de vatandaşlığıyla sorgulanamaz.

Bu hadsizliktir.

Gerçekleri söylememek ,söylediklerinizi doğru yapmaz.

Gerçeklerle yüzleşmedikçe de hiçbir sorun çözülmez.

Eğer bu gün Türkiyeli bazı kişiler hakkında olumsuz bir algı varsa, bunun sebebi siz ve sizin gibi davranan ve bu halkı aşağılayanlar sayesindedir.

O yüzden lütfen artık oy için içiçe geçmiş ve etle tırnak gibi kardeşlik içerisinde yaşayan bu halkı bölüp parçalamayın ve bizimle toprağını, ekmeğini hatta ve hatta vatandaşlığını paylaşan Kıbrıslılara saygı duyun.

Yoksa "Dağdaki gelmiş bağdakini kovuyor" derler.

Çıkar ve oy uğruna yapmayın bunu.

İnanın ki gönüllerde yücelmek, mevkilerde yükselmekten çok daha mutlu ve huzurlu eder insanı.

Bu huzuru yaşayın.