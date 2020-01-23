Niyazi Kızılyürek: "Kıbrıslı Türklerin seküler ortamına karşı Türkiye'den gelen bir kültür savaşı yapılıyor"

Kıbrıs'tan Avrupa Parlamentosu'na seçilen ilk Türk Milletvekili olan Niyazi Kızılyürek, Agora'da kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

İşte satırbaşları:

"Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıs'a Türkeye'den gelenler arasında iki topluluk oluşuyor. Türkiye'den adaya gelenler Kıbrıslı Türklerin çok çok üstünde. Toplumsal mühendislik yapılmasına karşıyım."

"Doğu Akdeniz'deki enerji rekabetinde Türkiye'yi dışlayarak bir ittifak yapılması yanlıştır."

"Biz herhangi bir devletin kimlik dayatmasına karşıyız"

"Kıbrıs Ortodoks Kilisesi'nin dayatmaya çalıştığı din kimliğine de her zaman itiraz ettik"

"Kıbrıs Cumhuriyeti'nin İsrail ile Türkiye'yi dışlayarak işbirliği yapması yanlıştır. Filler kapıştığı zaman çimenler ezilir."

"Kıbrıs Türkleri Mustafa Kemal Atattürk'ün reformalarını ilk benimseyen topluluklardandır."

"Türkiye'nin yapması gereken şey Kıbrıs'ın kuzeyine nüfus yığmak değildir"

"Din ile sorunumuz yok ancak Kıbrıslı Türklerin dini bütün olmadığından bahseden Türkiyeli siyasetçiler var"

"Kıbrıslı Türklerin seküler ortamına karşı Türkiye'den gelen bir kültür savaşı yapılıyor"