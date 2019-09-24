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Niyazi Kızılyürek Türkçe'nin AB dili olması girişimi başlattı

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Kıbrıs AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek Türkçe'nin AB dili olması girişimi başlattı
Niyazi Kızılyürek Türkçe'nin AB dili olması girişimi başlattı

"Kıbrıs Cumhuriyeti" Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, 17 Şubat 2016 tarihinde Konsey, Komisyon ve Avrupa Parlamentosu Başkanlarına mektubuna atıfta bulunarak, Kıbrıs Türk Milletvekili Niyazi Kızılyürek’ten Türkçe'nin AB'nin resmi dili olması için girişim başlattı.

Ayrıca, Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşlarından kesinlikle ana dillerinin resmi bir AB dili olmasını beklediklerini belirtiyor.

2019 Avrupa seçimlerinde bir  Kıbrıslı Türkün ilk defa bir Parlamento Üyesi olarak seçildiğini belirterek, Komisyon'dan kendisine Türk dilinin AB'nin resmi dili olması için gerekli prosedürleri hızlandırmak adına atması gereken adımları bildirmesini istedi. 

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