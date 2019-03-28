Niyazi Kızılyürek: “Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin Çalışma Dilleri Arasına Girmesini İstiyorum

Avrupa Parlamentosu adayı Niyazi Kızılyürek, 26 Mayıs AP seçimleri sonrasında Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin çalışma dilleri arasında yer alması için mücadele edeceğini söyledi.

Kızılyürek’in “Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin çalışma dilleri arasına girmesini istiyorum” açıklaması, adanın güneyinde yayınlanan Fileleftheros gazetesinde yer aldı.

“Kıbrıs’ın iki resmi dili olduğunu” anımsatan Kızılyürek, Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin dışında kalmasının doğru olmadığını belirtti ve bu anlamda mücadele edeceğini söyledi.

Kızılyürek, Kıbrıslı Türklere ait iki sandalye konusuna da açıklık getirerek, “Çözümden sonra Kıbrıs Türk oluşturucu devletinin 2, Kıbrıs Rum oluşturucu devletinin de 4 sandalye ile temsil edileceğini” belirterek, “bu ancak çözümle mümkündür, federal çözüm böylesi bir sonucu da ortaya çıkaracaktır” dedi.

Kızılyürek, her koşulda Kıbrıs Türk ya da Kıbrıs Rum oluşturucu devletlerinde ikamet eden tüm Avrupa Birliği yurttaşlarının bu sandalyelere aday olabileceğini de sözlerine ekledi.