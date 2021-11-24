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Niyazi Kızılyürek: Türkiye, Kıbrıs Türk toplumunun demografik yapısını değiştirdi

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AKEL’in Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun; “yabancıların ülkeye girişleriyle ilgili karar devletimizin egemenlik hakkıdır” yönündeki açıklamasına cevap verdi.
Niyazi Kızılyürek: Türkiye, Kıbrıs Türk toplumunun demografik yapısını değiştirdi

AKEL’in Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun; “yabancıların ülkeye girişleriyle ilgili karar devletimizin egemenlik hakkıdır” yönündeki açıklamasına cevap verdi.

Politis’in haberine göre Kızılyürek, AB’nin Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırmasını talep eden Türkiye’nin bazı Kıbrıslı Türklerin Türkiye topraklarına girişine izin vermemesini eleştirdi.

Türkiye’yi “Kıbrıs’a bölünmüşlüğü, milliyetçiliği, popülizmi artıran düşmanca politika uygulamakla”, KKTC’ye “sistemli şekilde nüfus aktararak Kıbrıs Türk toplumunun demografik yapısını değiştirmekle” itham eden Kızılyürek, “Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye girmelerini yasaklamasının kabul edilebilir olmadığı” görüşünü ortaya koydu.

Haravgi haberi “Kızılyürek’ten Çavuşoğlu’na Sert Cevap” başlığıyla aktardı.

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