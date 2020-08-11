Niyazi Kızılyürek’in son kitabı Ulus Kaçağı’nın tanıtımı Akıncılar’da gerçekleştirildi

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek’in son kitabı Ulus Kacağı’nın tanıtım resepsiyonu, yazarın Akıncılar (Lurucina)’da gittiği ilkokulda gerçekleştirildi.

Kızılyürek’in Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre tanıtım gecesinde Arda Gündüz ve Serkan Soyalan Cem Karaca şarkıları seslendirdi; Baran Mutluyakalı da onlara eşlik etti. Gecede Nazım Hikmet şiirleri de söylendi.

Tanıtımda Neşe Yaşın ve Doğuş Derya da anekdotları ve okudukları şiirlerle yer aldı.