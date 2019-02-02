Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) yönetim kurulu olarak son günlerde kamuoyunda tartışılan ve yakın zamanda da meclisten geçerek yasallaşması beklenen hamileliğin yasal olarak sonlandırılma süresini 10 haftadan 14 haftaya çıkaran tasarıyı şiddetle kınadığımızı tüm kamuoyuna duyururuz.Ayrıca bu tasarıyı yapan ve bu tasarıya olumlu oy vermeyi düşünenlere bazı uyarılar yapmak istiyoruz.

Şöyle ki Fasıl 154 Ceza Yasasının İngiliz Sömürge İdaresi döneminden yürürlükte olduğunu ve günümüz insan hakları anlayışının gerisinde kaldığını açıklayarak bu değişikliğinizi masum kılamazsınız.Çünkü ne acıdır ki tam da bu noktada siz bir bebeğin yaşam hakkına yasal olarak kastedilmesi için düzenleme yapmak istiyorsunuz.

Bilmediğinizi, öğrenme isteğinizin de olmadığını düşünerek sizlere bazı tıbbi bilgiler vermek istiyoruz.14 haftalık bir fetüsün karaciğeri safra üretir, böbrekleri çalışır idrar üretir, gözlerini kırpar, küçük mimikler yapar, boyu 9 cm’dir elleri ve parmakları oluşmuştur ve hareket eder.

Ağzınızdaki baklayı çıkarın bu yasal düzenlemeyi ne için yapıyorsunuz o kadar sağlıkla ilgili yasa mecliste yıllardan beridir yasallaşmayı beklerken, hatta insan haklarına saygılı sizler Hasta Hakları Yasası ile ilgilenmek yerine niye bir bebeğin yaşam hakkına müdahale ediyorsunuz bunu tüm kamuoyuna açıklayız.

Tüm bu bilgilerin ışığında KTSÇHB yönetim kurulu olarak sizlere bir kez daha bu tasarıya olumlu oy vermeden önce elinizi vicdanınıza koyarak karar vermenizi öneririz.

Saygılarımızla.

Dr. Remzi GARDİYANOĞLU

K.T.Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı