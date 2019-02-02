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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

"Niye bir bebeğin yaşam hakkına müdahale ediyorsunuz?"

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Gardiyanoğlu: Hamileliğin yasal olarak sonlandırılma süresini 10 haftadan 14 haftaya çıkaran tasarıyı şiddetle kınıyoruz
"Niye bir bebeğin yaşam hakkına müdahale ediyorsunuz?"

Kıbrıs Türk Serbest  Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) yönetim kurulu olarak son günlerde kamuoyunda tartışılan ve   yakın zamanda da meclisten  geçerek yasallaşması beklenen hamileliğin yasal olarak  sonlandırılma süresini 10 haftadan 14 haftaya çıkaran tasarıyı şiddetle kınadığımızı tüm kamuoyuna duyururuz.Ayrıca bu tasarıyı yapan ve bu tasarıya olumlu oy vermeyi düşünenlere bazı uyarılar yapmak istiyoruz.

Şöyle ki Fasıl 154 Ceza Yasasının İngiliz Sömürge İdaresi  döneminden yürürlükte olduğunu ve günümüz insan hakları anlayışının gerisinde kaldığını açıklayarak bu değişikliğinizi masum kılamazsınız.Çünkü ne acıdır ki tam da bu noktada siz  bir bebeğin yaşam hakkına  yasal olarak kastedilmesi için düzenleme  yapmak istiyorsunuz.

Bilmediğinizi, öğrenme isteğinizin de olmadığını düşünerek  sizlere bazı tıbbi bilgiler vermek istiyoruz.14  haftalık bir fetüsün karaciğeri safra üretir, böbrekleri çalışır idrar üretir,  gözlerini kırpar, küçük mimikler yapar, boyu 9 cm’dir  elleri ve parmakları oluşmuştur ve hareket eder.

Ağzınızdaki baklayı çıkarın bu yasal düzenlemeyi ne için yapıyorsunuz o kadar sağlıkla ilgili yasa mecliste yıllardan beridir yasallaşmayı beklerken, hatta insan haklarına saygılı sizler Hasta Hakları Yasası ile ilgilenmek yerine niye bir bebeğin yaşam hakkına müdahale ediyorsunuz bunu tüm kamuoyuna açıklayız.

Tüm bu bilgilerin ışığında KTSÇHB yönetim kurulu olarak sizlere bir  kez daha bu tasarıya olumlu oy vermeden önce  elinizi vicdanınıza koyarak karar vermenizi öneririz. 

 

Saygılarımızla.

Dr. Remzi GARDİYANOĞLU

K.T.Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı

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