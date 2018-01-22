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“Niyet ve kararlılığımız devam ediyor”

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“Niyet ve kararlılığımız devam ediyor”
CTP, HP, TDP, DP Genel Başkanları durum değerlendirmesi yapmak üzere biraraya geldi.

Genel Başkanların görüşmesi HP Genel Merkezi’nde saat 15.10’da başladı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, “yarın öğleden sonra TDP Genel Merkezinde biraraya geleceğiz. Teknik çalışmalar da yarından itibaren devam edecek. Geldiğimiz noktada konuları ele almaya devam ettik. Niyet ve kararlılığımız devam etmektedir” dedi.

Özersay, bugün yaşanan olaylarla ilgili bir soru üzerine herkesin sukunet içinde olması ve herkesin hukuk devleti içerinde yaşadığının bilşincinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Özersay, bugün yaşanan olayların 4lü koalisyonu etkiledi mi sorusu üzerinde başkanları göstererek “sizce etkilemiş gibi mi görünüyor?” dedi.

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