  • BIST 89.553
  • Altın 349,883
  • Dolar 6,7005
  • Euro 7,2349
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Niyetiniz basının susması, emekçilerin işsiz kalması mı?

» »
Niyetiniz basının susması, emekçilerin işsiz kalması mı?
Niyetiniz basının susması, emekçilerin işsiz kalması mı?

Gazeteciler Birliği, hükümeti, “çalışan ama geliri sıfırlanan medya sektörüyle ilgili hiçbir adım atmamakla” eleştirdi ve “Niyetiniz basının susması, emekçilerin işsiz kalması mı?” diye sordu.

Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özüslu,  tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum hükümetinin basın sektörüne yüzde 60 maaş desteğinin yanı sıra, toplam 700 bin Euro’luk kurumsal katkı yapmaya hazırlandığı kaydedildi ve “Çünkü kamu görevi yapan basın kuruluşlarını da basın emekçilerini de ayakta tutmak hükümetlerin görevidir. Bu görevi bizim hükümete de hatırlatırız” denildi.
 
Yaşanan kriz ortamında basın çalışanlarının işsiz, maaşsız ve ekmeksiz kalmaya mahkum edildiği savunan Özuslu, hükümetin  kılını kıpırdatmadığı ileri sürüldü  ve “Daha ne bekliyorsunuz? Niyetiniz özgür medyanın susması, basın emekçilerinin ekmeksiz kalması mıdır?” diye sordu.

Özuslu, yaklaşık bir aya varan Koronavirüsü krizi döneminde basın kuruluşlarının son derece önemli bir kamu görevi üstlendiğini vurguladı ve kamuoyunun bilgilendirilmesi yanı sıra toplumu bilgi kirliliği ve yalan haberlerden korumak adına basının canla başla çalışmakta olduğunu ifade etti.

Buna karşın medya kuruluşlarının gelirlerinin sıfırlandığına dikkati çeken Özuslu, ekonomik yapısı ve dayanma gücü bakımından Kıbrıs Türk basınına göre çok daha iyi durumda olmasına rağmen Güney Kıbrıs’ta basın kuruluşlarını ve emekçilerini korumak için ciddi kaynaklar ayrılmakta olduğunu belirtti ve  şunları kaydetti:

“Kıbrıs Rum hükümeti, basın kuruluşları dahil, her sektörde yüzde 60 maaş desteği sağlama kararı almıştır. Bunun yanı sıra, bugünlerde sadece basına dönük çok ciddi bir meblağ destek paketi de açıklanacaktır. Kıbrıs Rum basın örgütlerinin de destek verdiği bu pakete göre hükümet basın kuruluşlarına 700 bin Euro tutarında bir destek sağlayacaktır. ‘Koronavirüsüyle mücadele kampanyası’ adı altında yapılacak reklam, duyuru ve benzeri tanıtımlar karşılığında, belli kriterlere göre basına destek sağlanacaktır. En önemli kriter de, çalışanların işine son verilmemesi olacaktır. TV kanalları için 350 bin Euro, gazete ve diğer medya kuruluşları için de yine 350 bin Euro ayrılacağı yönünde bilgiler vardır. Çünkü basın kamu görevi yapmaktadır ve hem basını, hem de çalışanlarını ayakta tutmak hükümetlerin görevidir. Bu görevi bizim hükümete de hatırlatırız.”    

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataoğlu, ivedilikle Ekonomik Koordinasyon Konseyi kurulması gerektiğini belirtti05 Nisan 2020 Pazar 13:09
  • Tatar: Birlik olunması halinde en büyük sıkıntıların üstesinden gelinebilir05 Nisan 2020 Pazar 13:05
  • Sokağa çıkma yasağını ihlal etti,yetmedi aracını yaktı!05 Nisan 2020 Pazar 13:00
  • Omağ Devolopmnet, medyayı hedef gösterdi, vatandaşın aklıyla oynadı!05 Nisan 2020 Pazar 12:39
  • 23 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti05 Nisan 2020 Pazar 12:18
  • Bu akşam yürürlüğe giriyor... İlçeler arası seyahat izne tabii...05 Nisan 2020 Pazar 12:13
  • İngiltere'den dönen öğrencilerin karantina süreci uzatıldı05 Nisan 2020 Pazar 11:42
  • Eski Milletvekili Prof. Nuri Çevikel vefat etti05 Nisan 2020 Pazar 11:36
  • Cezaevinde uyuşturucu partisine 2 tutuklama!05 Nisan 2020 Pazar 11:32
  • Karantina'da 3 Corona Virüslü vaka daha05 Nisan 2020 Pazar 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti