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NKL Okul Aile Birliği öğrencileri okula göndermeyecek!

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NKL Okul Aile Birliği öğrencileri okula göndermeme kararı aldı.
NKL Okul Aile Birliği öğrencileri okula göndermeyecek!

İŞTE AÇIKLAMA;

NAMIK KEMAL LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ

BASIN AÇIKLAMASI

 

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeni ile yaşadığımız büyük acı malumdur. Yaşanmış olan bu felaket hepimize, zaman geçirdiğimiz mekanların ne derece güvenli olduğunu sorgulatmıştır.

Bilindiği üzere, çocuklarımızın eğitim gördüğü  Namık Kemal Lisesi’nin büyük bir bölümü1944 yılında inşa edilmiştir. 79 yaşında olan okulumuz, uzun bir süredir tadilat-onarım, hatta belki de yıkım emrini beklemektedir.

Uzmanlar tarafından Kıbrıs’ın kuzeyinde büyük bir deprem riskinin olduğu da söylenmektedir. Artcı  veya düşük şiddetlidepremler yaşadığımız bugünlerde, çocuklarımızın bu yaşlı ve yorgun okulda eğitim görmeye devam etmesi hepimizi çok ciddi bir şekilde endişelendirmekte ve korkutmaktadır.

Okul Aile Birliği olarak bizler, Eğitim Bakanlığı’nın görevlendireceği uzman ekibin okulumuza yapacağı ziyarete, ve sonrasında hazırlayacağı Depreme ve Yaşama Dayanıklılık Raporunu açıklayana kadar, çocuklarımızı okula göndermeme kararı almış bulunmaktayız.

Çocuklarımızın katılamayacağı dersler hayatlarından daha önemli değildir!

İlgili raporun ivedi bir şekilde hazırlanması için Milli Eğitim Bakanlığı ile de temasa geçilecek ve  tüm girişimler yapılacaktır.

Saygılarımız ile tüm kamuoyuna bildiririz.

 

 

Arkın Köseoğlu

                                                                                       NKL Okul Aile Birliği Başkanı

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