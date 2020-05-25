  • BIST 103.024
  • Altın 379,667
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Noam Chomsky: ABD, Trump'ın yanlış kararları nedeniyle felakete koşuyor

» »
Modern dil biliminin en önemli isimlerinden Amerikalı filozof Noam Chomsky, Amerika Birleşik Devletleri'nin Covid-19 salgını ve iklim değişikliği gibi konularda aldığı yanlış kararlardan dolayı felakete koştuğunu söyledi.
Noam Chomsky: ABD, Trump'ın yanlış kararları nedeniyle felakete koşuyor

Modern dil biliminin en önemli isimlerinden Amerikalı filozof Noam Chomsky, Amerika Birleşik Devletleri'nin Covid-19 salgını ve iklim değişikliği gibi konularda aldığı yanlış kararlardan dolayı felakete koştuğunu söyledi.

Salgın nedeniyle iki aydır evinden çıkmayan 91 yaşındaki düşünür, dünyada Covid-19'un en fazla can aldığı ülkesinde Beyaz Saray'ın sadece "seçim tarihlerine odaklanmış ve kendi çıkarlarını düşünen" bir "megaloman sosyopat" tarafından yönetildiğini ileri sürdü.

Göreve gelmesinden itibaren genel sağlık yasasını iptal eden Trump'ı salgının önüne geçebilecek tüm uyarı sistemlerini de rafa kaldırarak ülkenin hastalığa hazırlıksız yakalanmasına neden olmakla suçladı.

"Pandemi atlatılır, ama iklim krizi hayır"

Bununla birlikte pandeminin ne kadar tehlikeli olursa olsun bir şekilde atlatılacağını da söyleyen düşünür, kutuplardaki buzulların erimesinin, deniz seviyesinin yükselmesinin ve iklim değişikliğinin diğer sonuçlarının çözümsüz olduğunun altını çizdi. ABD'nin iklim anlaşmasından çıkarak felaketin daha da büyümesine neden olabileceğini söyleyen Chomsky, ilerleyen günlerde bu krize karşı mücadele veren güçlerin daha da somutlaşacağını ifade etti.

Chomsky'ye göre diğer bir sorun da Covid-19 nedeniyle kullanılmaya başlanan cep telefonu salgın takip uygulamaları. 91 yaşındaki entelektüel, artık her ürünün internete bağlanabildiğini ve böylece Google ve Facebook gibi teknoloji devlerine veri akışı gerçekleştiğini ve bu verilerin hükümetlere de gittiğini ileri sürdü.

"Çin'e benzememeliyiz"

"Teknoloji devlerinin hayatımızı kontrol etmesine izin verirsek Çin'e benzeriz" diyen düşünür, bu ülkede "sosyal kredi" sisteminin bulunduğunu, genelleşen yüz tanıma sistemi sayesinde herkesin takip edildiğini ve yanlış bir yere gitmeniz durumunda kredinizin düşürüldüğünü belirtti.

"Bunların sürmesi ya da sona ermesinin insanların elinde" diyerek iyimserliğini de kaybetmeyen düşünür, bu tür durumların ve hatta iklim değişikliğinin bile engellenebileceğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Sağlık Örgütü: Salgının yeni merkez üssü Latin Amerika23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:34
  • ABD'den Uygur Türklerine Yönelik İnsan Hakları İhlalleri Nedeniyle Çinli 9 Kuruluşa Yaptırım23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:22
  • ABD, Açık Semalar Anlaşması’ndan resmen çekildi23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:30
  • ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 96 bin 389 oldu22 Mayıs 2020 Cuma 18:26
  • New York toplu ulaşım araçlarını UVC ışınları ile dezenfekte etmeyi deneyecek22 Mayıs 2020 Cuma 17:21
  • ABD’de ‘normalin üzerinde’ bir kasırga sezonu uyarısı22 Mayıs 2020 Cuma 11:20
  • ABD’de geçen hafta 2.5 milyon kişi işsizlik maaşına başvurdu21 Mayıs 2020 Perşembe 18:40
  • Perulu belediye başkanı karantinayı ihlal edip içki içerken basıldı, yakalanmamak için tabuta girip ölü taklidi yaptı21 Mayıs 2020 Perşembe 14:50
  • Beyaz Saray: Avrupalılara seyahat yasağı sürecek21 Mayıs 2020 Perşembe 14:31
  • ABD Temsilciler Meclisi Üyelerine "45 Gün Uzaktan Oylama" Yetkisi21 Mayıs 2020 Perşembe 09:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti